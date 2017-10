Lalo Capuñay defiende a ‘Los 5 de Oro’ con tremendo mensaje

El productor discográfico de la ‘Orquesta Papillon’ y ‘Los 5 de Oro’ paralizó las redes sociales con una nueva publicación donde defiende a la nueva propuesta musical que ya viene siendo cada vez más de tu preferencia.

“ya estoy acostumbrado a los ataques , golpes bajos y falsos testimonios” dijo Lalo a través de su cuenta oficial de Facebook.

Pese a todas las críticas que viene recibiendo la nueva agrupación de cumbia ‘Los 5 de Oro’, le restan importancia y demuestran en los escenarios de qué están hechos y para qué están aquí con estos 5 artistas talento.

No te olvides que todos su éxitos y lo mejor de la agrupación como ‘Pa qué me invitan’ y ‘Si te vas’, lo puedes pedir en los ‘Karibepedidos’ al 251 – 1170 de tu Radio Karibeña y recordar a todos los fans que este viernes 27 estarán en Moquegua, el sábado 28 en Tacna, el domingo 29 en Arequipa, lunes 30 en Chincha y el martes 31 con toda su linda gente de Iquitos, ¡PARA NO PERDERSE NI UNA!

Aquí te dejamos uno te los éxitos ‘calientitos’ de tu mejor agrupación.