FOTOS | Lalo Capuñay derrocha amor por Zeus y apuesta por el amor a los animales

El productor discográfico de Los 5 de Oro y Orquesta Papillón, Lalo Capuñay, demuestra que lejos de los estudios y de su ambiente laboral se da un ‘tiempito’ para Zeus un buldog francés que le robó el corazón.

¿Pensaste alguna vez sentir ese afinidad con tu mascota?

Zeus es un complemento para mi y las personas que interactuan día a día conmigo.

El me recibe, todos los dias y me hace reir mucho sus travesuras, pero es al único tambien que hace caso.

¿Por qué elegiste ‘ZEUS’?

Es el nombre del Dios del Olimpo, cuando lo vi, fue como una simple intuición y le coloqué ese nombre, no me arrepiento, suena fuerte, corto y recordable.

¿Qué es lo que harías por él?

Ya vengo realizando muchas cosas por Zeus, y no me arrepiento de nada, sin embargo es un ser vivo, y necesita de mucho cuidado, él es mi complemento.

¿Quiénes más lo engríen?

En la empresa, cuando lo llevo a la radio todos se toman fotos con él, incluso he logrado que varios busquen una mascota.

¿Qué mensaje le darías a los jóvenes?

Mi hermana Esther Capuñay al igual que yo creemos, que los animales son importantes en la vida de una familia, deberiamos tener consideración que ellos necesitan cuidado, y sobre todo mucho cariño.

