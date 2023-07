Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Jimmy Santi reveló que viene sufriendo una serie de amenazas de muerte por parte de extorsionadores que serían miembros del ‘Tren de Aragua’.

En los últimos meses muchas figuras de la farándula han denunciado recibir amenazas de muerte y extorsiones por parte de delincuentes que les piden dinero. Algunos de los personajes de la farándula que han sido víctimas de estos extorsionadores son Monique Pardo, Deysi Araujo y hasta músicos de Armonía 10. A esta lista se acaba de sumar el cantante Jimmy Santi, quien indicó que hace poco ha recibido alarmantes llamadas.

Recientemente el exparticipante de ‘El Gran Chef Famosos’ sorprendió a sus amigos y seguidores al revelar que se ha convertido en un blanco de los delincuentes. De acuerdo con el cantante peruano estas amenazas empezaron hace tan solo unos días atrás.

Jimmy Santi recibe amenazas de muerte

El intérprete de “Chin Chin” indicó que todo comenzó cuando se pusieron en contacto con él a través de una llamada.

“Cuando contesto me dicen: ‘Somos del Tren de Aragua para ponernos de acuerdo contigo sobre un negocio. El negocio es que tú nos pagues’. Yo estaba tomando lonche con una amiga y mi representante y colgué”, relató el artista a ‘América Noticias’.

Mira también: Gaby Zambrano arremete contra Farik Grippa: «Nadie te estafó, tú te quisiste ir»

El cantante señaló que decidió no prestar atención a este tipo de llamadas y decidió no contestarlas. Sin embargo, se alarmó al percatarse de que dos personas andaban merodeando a los alrededores de su vivienda, por lo cual decidió recurrir a las autoridades.

“Sentí a personas aplaudiendo, salí a la puerta y al frente había una motocicleta con dos tipos que eran venezolanos y me hicieron señas. Y ahora en la mañana me habló el tipo diciendo ‘así que no quieres, eres vivo, entonces espérate una bombita en tu casa’”, indicó.

Pese a la preocupante situación, Jimmy Santi reveló no sentir miedo de estos criminales. Por el contrario, incentivó al público a no tener temor de estos delincuentes y realizar las denuncias correspondientes.

“No le tengan miedo, nacemos para día, yo no le voy a temer miedo a un tipo que me amenaza para sacarme plata”, manifestó.

Mira también: ¿El nuevo Milett Figueroa? La curiosa relación de Mister Peet y la modelo

Las denuncia ya se encuentra en manos de la División de Investigación de Secuestros y Extorsiones de la Dirincri. Además, las cámaras de seguridad de su vecindario ayudarán a identificar a quienes atentan contra la vida del cantante.