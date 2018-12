Lanzan bomba molotov a mujer cuando dormía en Villa El Salvador

Una mujer víctima de tentativa de feminicidio en octubre, fue blanco de un nuevo ataque cuando dormía con su familia en su vivienda de Villa El Salvador. Se trata de Katherine Carbajal Navarro de 30 años que responsabiliza de las amenazas de muerte que recibe y de este último hecho a su ex pareja; el enfermero Idilio Rodríguez Martínez.

“Él tiene que ver con esto. Hace una semana me llamaron al celular diciendo que me iban a matar. Si algo me pasa es el responsable”, cuenta. Los hechos ocurrieron la madrugada de ayer. La joven cuenta que dos sujetos y una mujer lanzan un explosivo molotov contra la ventana de su cuarto donde duerme con sus hijos.

“Afortunadamente el artefacto rebotó y no se detonó dentro. Sino mataba a toda mi familia”. En octubre, Rodríguez subió a la cúster donde viajaba Katherine, para cortarle el rostro con un bisturí por negarse a volver con él. Hoy está preso en un penal de la capital, pero seguiría con las amenazas. El Ministerio del Interior dispuso un resguardo policial permanente para la joven.