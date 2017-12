¡¡Larissa Riquelme involucrada en tremendo escándalo!!

La modelo paraguaya Larissa Riquelme, quien se hizo conocida en Sudáfrica 2010, donde fue apodada como ‘La novia del mundial’, recientemente compartió un mensaje en sus redes sociales, todo ello luego de la acusación contra su novio Jonathan Fabbro, futbolista del Lobos BUAP de la Primera División de México, al ser acusado de abuso sexual.

“Inteligente es quien solo cree la mitad de lo que oye. Brillante es aquel que sabe qué mitad”, escribió Larissa Riquelme en su página de Twitter, todo ello tras la orden de captura internacional a su pareja. Dicho mensaje está acompañado de un enlace que conduce -muy convenientemente- a la foto de un anuncio de una mermelada.

A raíz de estas declaraciones, Larissa Riquelme ha sido duramente criticada y tachada de ‘encubridora de un criminal’.

Actualmente, Jonathan Fabbro es indagado por el supuesto abuso sexual a una sobrina de 11 años. El hecho salió a la luz en abril de 2017, cuando la madre de la niña lo denunció y tras analizar pruebas, se ordenó su extradición a Argentina desde la Ciudad de México.

“Podrá ser el hombre más mentiroso del mundo por sus antecedentes con miles de mujeres, pero no hay forma de que pueda dañar a una inocente. Él no va a hacer eso. Se sintió demasiado mal por todo eso, lo afectó muchísimo y vas a ver que se va a aclarar todo. No me arrepiento de que Dios me haya puesto a una persona buena y bondadosa como Jonathan. Es una persona increíble, bastante buena que ha dado mucho por muchos y me duele la situación”, sostuvo Larissa a la página web Rock and Pop de Paraguay.