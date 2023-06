Compartir Facebook

¡Apoyo total! Ale Venturo y Rodrigo “Gato” Cuba son la noticia del momento. Su pronta separación dejó sorprendidos a miles de personas, quienes aún desean conocer los pormenores de su ruptura. Asimismo, son diversas las figuras del espectáculo las que han salido a opinar sobre el suceso y a esto no fue ajena Natalie Vértiz. La conductora de “Estás en Todas” brindó su apoyo total a su mejor amiga y respaldó las decisiones que toma.

¿Qué dijo Natalie Vértiz sobre la separación de Ale Venturo y Gato Cuba?

Durante la emisión del último programa de “Estás en Todas”, Natalie Vértiz no pudo evitar referirse a la reciente separación de su mejor amiga, Ale Venturo y el “Gato” Cuba.

«Yo trato de no meterme mucho en el tema de dos personas (…) La verdad es que el fin de la relación sí me sorprendió. Lo único que puedo hacer como mejor amiga es apoyar a Ale en este difícil momento porque definitivamente es triste cuando una relación se termina», señaló Natalie Vértiz.

Asimismo, señaló que lo mejor es que el tema de la separación entre ambos se maneje en reserva y no públicamente, como viene sucediendo en los últimos días.

“Ella no es una persona pública. Estuvo con el Gato Cuba, pero no necesariamente es una persona pública. Ella es emprendedora y privada. Este tema me pone nerviosa porque no sé el fondo de la situación, no sé exactamente que va a pasar más adelante. No quiero que sea como en otras relaciones de Rodrigo que todo fue mediático”, agregó Natalie.

Jazmín Pinedo se pronuncia

Tras el comentario de Natalie Vértiz, Jazmín Pinedo salió en defensa del jugador de fútbol. La “China” precisó que, después de todo lo que vivió el “Gato” Cuba con Melissa Paredes, el futbolista ya aprendió de sus errores.

“Creo que después de lo que ellos pasaron, que debió ser la situación más difícil para ambos, tanto como para Rodrigo como Melissa, le debe haber quedado un aprendizaje al Gato Cuba. Creo que ya no volverá a repetir esos errores”, señaló Jazmín Pinedo.

Ante lo dicho por la “China”, Natalie Vértiz se sumó a los comentarios y reiteró que, por el bien de la hija que tiene el Gato con Ale Venturo, lo mejor será manejar las cosas en reserva.

“Esperamos que ambos puedan dar los pasos correctos. Que todo lo que hagan sea lo mejor para su bebé, para todas en general”, finalizó la pareja de Yaco Eskenazi.