“Las dos tenemos lo mismo”: Uchulú se manda con todo contra Dayanita

¡No se guardaron nada! Hace unas semanas, Dayanita hacía noticia tras un lío mediático con Jorge Benavides tras su alejamiento del programa cómico donde trabajaba. Luego, se le ha visto continuamente en el “Reventonazo de la Chola”, programa donde diversos usuarios en redes han especulado que puede quedarse. Ante esto, entre broma y broma, la popular Uchulú le ha sacado a en cara a Dayanita que, a como de lugar, quiere quedarse en el programa de América. Esta situación se “descontroló” ayer, cuando ambas se dijeron de todo.

Uchulú vs Dayanita se agarran a “sablazos”

Durante la presentación de ambas en el “Reventonazo de la Chola”, la Uchulú no dudó en hacerle recordar a Dayanita algunos pasajes de su pasado. Esto causó la sorpresa de Dayanita, quien prácticamente se quedó sin palabras.

“Cría cuervos…”, fue el comentario de Dayanita para la Uchulú, luego que ella le jugara una broma a la “Chola Chabuca”.

“Mira quien habla, calladita te ves más bonita. Yo me fui por la puerta grande, no como otras”, respondió la Uchulú ante el asombro de todos en el set.

Luego de este comentario, Dayanita le respondió revelando una supuesta reunión en la casa de la “Chola Chabuca”. En dicho encuentro, al parecer habrían hablado de un posible contrato para la actriz cómica.

“Tuvimos una reunión en tu casa. Hemos brindado en la piscina, juntas. Y tú me dijiste que no me preocupara porque la Uchulú ya fue”.

Reclamos a la “Chola Chabuca”

En otro momento, la Uchulú no perdió el tiempo y pedía volver a la televisión. Estos comentarios no pasaron desapercibidos por la “Chola Chabuca”, quien le recordó que fue la propia Uchulú quien decidió dar un paso al costado de “El Reventonazo”.

“Tengo shows. Hay que seguir trabajando pues, si ya no estoy en la tele. ¿De qué voy a vivir?”, precisó la Uchulú, generando la rápida respuesta de la “Chola Chabuca”. “¿Cómo que no estás en la tele? Si ahorita estás en la tele”, respondió la Chola. “De invitadita nomas”, arremetió la Uchulú.

“Ahora está reclamando. Lo peor de todo es que fue ella misma la que me dijo (besa) “discúlpame, pero ya no” y ahora se queja”, recordó la “Chola Chabuca”.