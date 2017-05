Las hijas de Melissa Klug trolearon de la peor manera a Yahaira Plasencia

Las hijas de Melissa Klug, Melissa Lobatón (13) Samahara Lobatón (15) y Gianella Marquina (17), han generado polémica tras sus últimos comentarios contra la salsera Yahaira Plasencia.

En plena entrevista para el programa “Amor, Amor, Amor”, le preguntaron si deseaban tener como invitada a Yahaira para su canal de YouTube. Las chicas Klug no la dudaron ni un segundo en responder todo esto.

“Te respondemos con aire jovial como mi mamá y bien divertido: nosotras no sabemos quién es ella, no la conocemos, no sabemos nada de ella, no le hablamos. No habría razón ni motivo para que ella esté en nuestro canal”, señalaron.