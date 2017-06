Las Malvinas | Alcalde Castañeda pasa tremendo roche al llegar a zona del incendio

Un mal momento, paso ayer el alcalde de Lima Luis Castañeda Lossio, quien llegó hasta el lugar del siniestro en Las Malvinas. Mientras daba declaraciones a los medios, vecinos y trabajadores de la zona afectada, comenzaron a insultarlo, cuestionando su labor como Jefe de Defensa Civil de la comuna metropolitana.

LO ACUSAN

“¡Eres un caradura! ¡Vienes aquí a burlarte de la desgracia!”, señaló enardecida una mujer al percatarse de su presencia. Tras ser identificada como Roxana Fiestas, ésta denunció que las autoridades municipales no han hecho ningún trabajo de Fiscalización, ni mucho menos han clausurado el lugar en donde ocurrió el incendio, tal como dijo Mario Casaretto, subgerente de Defensa Civil de la Municipalidad de Lima, horas antes.

“NO VA A QUEDAR IMPUNE”

“Eso de que han venido a inspeccionar es mentira”, dijo a las cámaras. Desmintió también que haya alguna responsabilidad de la gestión anterior, ya que, aseguró, el container está puesto hace diez días. “La empresa es dueña de los aires del edificio y han tenido todo el espacio libre”, expresó. Por su parte Castañeda, aseguró que se sancionará a los que resulten responsables del siniestro. “Esto, no va a quedar impune”, aseguró, mientras inspeccionaba la zona.

PPK LOS LLAMA CRIMINALES

“Ellos no debieron estar aquí, es un acto criminal”, así se expresó el presidente de la República, Pedro Pablo Kuczynski, al llegar a Las Malvinas y cuestionar a los que comerciantes que dejaron encerrados a los trabajadores. “Necesitamos mucha más acción judicial, tenían trabajadores como esclavos”, señaló el Jefe de Estado, al tiempo de pedir apoyo para los bomberos y equiparlos mejor, sobre todo en la ropa que es pesada y antigua. “Los bomberos son una necesidad nacional, que siempre están en situaciones difíciles” dijo, tras conversar con los bomberos, quienes le explicaban la situación de la emergencia.

HASTA 30 AÑOS DE CÁRCEL

Luis Yshii Meza, director general de Defensa Pública del Ministerio de Justicia, señaló que de acuerdo al artículo 153 C del Código Penal, los responsables de este delito podrían recibir entre 25 y 30 años de prisión. “Nosotros les estamos brindando asistencia legal y apoyo psicológico”, sostuvo tras aclarar que este hecho es un “caso típico de explotación laboral”. Funcionario llegó a la Dirincri junto con los familiares de Jovi Herrera Alania (21) y Jorge Luis Huamán Villalobos (19), quienes pidieron auxilio desde el contenedor y hasta ahora no se sabe nada de ellos. En la División de Investigación de Trata de Personas, denunciaron al dueño de la empresa Inversiones JPEG S.A.C. a quién, solo lo conocen como ‘Gringo’

MUJERES BOMBEROS INCANSABLES

Ya trabajaron más 24 horas, para sofocar el voraz incendio y aún no desmayan. Ellas son las mujeres bomberos, quienes al igual que los varones, arriesgan sus vidas para rescatarnos en cada tragedia. Una de ellas es Gisela Robles, quién con 20 años en el Cuerpo General de los Bomberos, maneja la escala telescópica para intentar sofocar el fuego desde el aire. Otra de ellas es Stephanie Crespo, una madre de 24 años, quien incluso sin alimentos, llegó al lugar de la emergencia y aún no se detiene, ellas son ejemplos de coraje. Vecinos no dudaron en reconocer el esfuerzo de bomberos y les alcanzaban agua y comida. Valen un Perú.

SIMULACRO

La ministra de Educación, Marilú Martens, señaló se busca salvaguardar la salud de los escolares y anun­ció que este 19 de julio se realizará justamente un si­mulacro nacional contra incendios, en el que se en­señará a escolares y padres de familia la manera en que se debe reaccionar frente a un siniestro de esta naturaleza y cómo prevenirlos.

RUTAS ALTERNAS

Mientras duren los tra­bajos de remoción de es­combros, los vehículos que vayan o vengas desde el Callao deberán tomar ru­tas alternas, debido a que diversas avenidas han te­nido que ser cerradas por el incendio, señaló Álvaro Castro, gerente de Trans­porte Urbano de Lima.

Asimismo pidió a los con­ductores que manejen con paciencia y eviten acercarse al lugar del siniestro, a fin de evitar accidentes. Tam­bién exhortó a la gente a no detener sus vehículos para curiosear, porque de esa manera entorpecen la labor de las unidades de bomberos y de las ambu­lancias.

PACIENTES

Tras el siniestro, EsSalud, señaló que la atención en el hospital Ramón Castilla, ha sido suspendida. Los ase­gurados que tenían citas programadas en estos días serán atendidos en hospitales Grau y Alme­nara. Llamar al 411-8000.

SUSPENDEN CLASES EN 90 COLEGIOS

Debido al incendio, el Ministerio de Educación (Mine­du) decidió suspender hasta nuevo aviso las activi­dades en 90 instituciones educativas del Cercado de Lima, San Martin de Porres y Breña.

HUMO TÓXICO PERMANECERÁ VARIOS DÍAS

El humo con partículas de dióxido de azufre que emana del incendio en la zona de Las Malvinas, de­morará varios días en disiparse y está contaminando el aire en varios distritos de Lima, alertó el Sena­mhi). Rafael Aliaga, especialista de calidad del aire de la entidad, precisó que las zonas que están siendo más afectadas por el humo tóxico son las ubicadas en el Rímac, Cercado y San Martín de Porres.

EL DATO

El Ministerio de Salud, recomendó a la po­blación afectada por el incendio, utilizar mascarillas protectoras hasta que bajen las concentraciones de ga­ses y partículas y pase la emergencia, asimis­mo lentes que cubran toda la zona ocular. Pidieron reubicar a niños y ancianos con males respiratorias.