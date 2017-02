Las predicciones de Agatha Lys

La vidente y tarotista Agatha Lys empieza una nueva aventura junto a tu diario Kari­beña, y es que desde mañana, nuestra querida brujita es­tará acompañándote con las predicciones según tu signo. En conversación con Karibe­ña, Agatha nos dio algunas predicciones sobre algunos personajes políticos y de la farándula.

-¿Llegarán a capturar a Toledo?

Es un caso que nos avergüenza a todos los peruanos, y lo peor es que hace que la mayoría de peruanos pierda la confianza en los líderes políticos. Lo que he estado viendo en su car­ta astral, y ojalá que se cumpla, es que pronto va a estar entre nosotros, va ser por su propia voluntad y en un par de semanas. Eso ayudaría a que se dé un proceso correcto. Él es una persona que lo que está haciendo ahorita es estudiar su estrategia de defensa para poder aparecer. Él sí quiere aparecer pero no lo hace porque no ve las garantías, y cuando sien­ta que ya tienen bien planteado todo, va a buscar la manera de dar la cara.

-¿Se va a prisión?

De todas maneras.

-Laura Bozzo dice que tie­ne pruebas de que podrían hundir en la cárcel a Fernando Olivera. ¿Tú crees que tam­bién habrá una persecución contra ‘Popy’?

Personajes como Olivera y otros que han estado cerca de contratos con esta empresa se van a ver involucrados. El año pasado, en una de mis predicciones, dije que a pe­sar de que a Alan García se le ve esquivar eso, en al­gún momento se va a ver involucrado, pero los que antes eran sus compañe­ros lo van abandonar y en otros casos algunos lo van acusar.

– ¿Crees que a Yahaira Plasencia le han he­cho brujería, como ella misma lo dijo en su momento?

Ella está con una mala onda. El daño sí existe, pero también tiene que ver la actitud tuya de cómo miras la vida. Ella ha estado mal asesorada y ha cometido errores, por eso ha perdido todo lo que tenía en un momento dado. Y el verse de alguna manera como una persona infiel fue la primera cruz que se echó encima.

-¿Es el karma?

Todo lo que damos de noso­tros regresa y regresa multi­plicado. A ella le está haciendo daño el karma, pero siempre hay posibilidad de mejorar.

-¿Cómo ves la relación de Milett Figueroa con Patricio Quiñonez?

Algo pasa con la relación que tiene con Patricio, parece que no van a durar mucho tiempo. Ella es una chica romántica pero en un deter­minado momen­to va a tener que elegir entre su carrera y el amor que tiene ahora, y yo creo que ella va a elegir su carrera, porque ella tiene muchos triunfos como ac­triz y en el extranjero. Pero si elige el amor, per­dería muchas oportunida­des.

-¿Sientes que él la ama?

Creo que él siente algo por ella, pero creo que la limita, es un poco celoso, no es que la domine pero como que quiere tenerla más controla­da. Entonces, ella no puede volar por lo que quiere, por­que no es un chico que tiene la mente tan abierta para dejarla que ella haga todo lo que quiera.

-¿Cómo ves el futuro de Ma­galy Medina en la televisión?

A Magaly le va a costar ser líder de opinión, le va a costar saturar la pantalla, porque es un cambio de imagen el que va a dar. Pero si es perseverante, va a conse­guir posi­cionarse, porque agallas tiene.

-¿Y en el amor qué tal le irá?

Yo siento que esta pareja se ama, pero van a tener sus crisis y momentos en que habrá rumores de que se han distanciado, pero siento que ellos todavía tienen una larga historia juntos.

-¿Y Gisela encontrará el amor?

El amor se cerró para ella, y ella ha entregado su vida a la televisión, ella no sacrificó su vida de artista por el amor. De repente no hubo la persona que valiera la pena. Pero es una persona que ha tenido mucho crecimiento espiritual interesante, y tiene mucha proyección de dar a conocer ese lado de ella y va a buscar orientar a la gente. Este año va a tener algunos chispazos posi­tivos en el amor. Este año van a haber rumores de que ella está enamorada, sin embargo, ella no brindará todo su amor por alguien que no haya hecho el suficien­te mérito para ser su pareja.

-¿Cómo ves la salud de Augus­to Polo Campos?

Es una persona que ya está en la fase final de su vida. De hecho yo he podido visualizar que en muy poco tiempo nos va a dejar, pero obviamen­te nos deja un gran legado con su música. Pero habrá problemas con el tema de su herencia y regalías entre los hijos. Entre febrero y mayo vamos a tener alguna noticia de una figura importante que nos va a dejar.

-¿Por accidente o por enfer­medad?

Por enfermedad. Los chicos reality también deberían de tener cuidado con un tema de autos o accidentes automovilísticos, porque podría ser delicado.

-¿Podría ser Mario Hart?

Ojalá que no. Él es una personaje del espectáculo que no lo veo con una pareja a un corto plazo. Por ejemplo, este amor con Korina no va a terminar nada bien.

-¿Crees que Tilsa Lozano aún se esté mandando mensajes con ‘El loco’ Vargas?

Para una persona que ha sido tan impor­tante en tu vida, es difícil cerrar heridas, y creo que deben de quedar algunas heridas entre ellos. A veces uno toma decisiones para cambiar su vida, pero no es que de la noche a la mañana se olvida de todo. Mientras lo sigan mencionando al ‘Loco’ Vargas, va a seguir remo­viendo un poco los segmentos de su relación actual.

-¿Habrá separación con Mi­guelón?

Yo veo que ellos van a tener sus altibajos, pero van a luchar bastante por esa relación y siento que Tilsa es una chica inteligente, porque la razón va por un lado y el corazón por otro, y ella tiene claro que ha formado un ho­gar y hará todo lo posible por defenderse.

-Melissa Paredes ha sido duramente criticada por los supuestos comentarios racis­tas de su suegro…

Yo sí siento que van a haber ciertas grietas fuertes. Ella y su esposo están muy enamorados pero siento que habrá distanciamien­tos difíciles y mo­mentos difíciles de superar sobre todo mientras esté vigente este escándalo. Entre ellos habrá separación pero no será definitivo.

-¿Quizá tendrán un hijo este año?

Yo veo a Melissa llorar bas­tante. No creo que salga em­barazada pronto porque sería más complicado para ellos. Cuando uno se casa, a veces piensa que no se casa con la familia pero sí es así.

