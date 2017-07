Laura ante presunta infidelidad de Cristian: “Esto me duele un carajo”

“Estoy en estado de shock”. Con esta frase Laura Bozzo, la mujer fuerte de los realitys, la que juzgaba y condenaba a los desgraciados infieles y carajeaba a las panelistas que contaban sus casos en su polémico set, no pudo dar una respuesta contundente sobre la actual situación de su relación con su pareja Cristian Zuárez.

Ello, luego que se difundieran imágenes muy cariñosas de este paseando por Miami, Estados Unidos -país donde curiosamente Laura tiene prohibido el ingreso-, con una mujer 15 años menor que ella, que responde al nombre de Adriana Amiel, y con la que Zuárez tendría un romance desde hace dos años.

“Si es cierto que el señor Cristian tiene una relación con la señora casada o divorciada, es su vida y ojala que le vaya bien”, fue uno de los primeros comentarios de Bozzo. “¿Qué opinan de una mujer que se mete con un hombre que tiene pareja? Deja mucho que desear, si Cristian se metió con alguien que sea feliz. ¿Qué opino de esas fotos? Que la gente saque sus propias conclusiones, ¿por qué no me di cuenta?, porque la estúpida no puede entrar a Miami, porque la estúpida pensaba que iba a ver a mi hija, porque la estúpida pensaba que Cristian iba a ver asuntos personales”, aseveró.

AÚN NO TERMINA CON GAUCHO

“Estoy asqueada de ese programucho de quinta (Cuéntamelo todo), me han sorprendido. Oficialmente sigo con Cristian, si termino con él voy a mandar un comunicado oficial y después de eso me compro un perro… Yo no estoy segura de su infidelidad, ni aseguro que voy a seguir con él”, fue la escueta repuesta de Laura por el hilo telefónico a diario Karibeña.

Sin embargo, por la tarde en el programa “Amor, amor, amor” se culpó hasta del traspié de su pareja y dijo que podría haberse aburrido de ella. “Soy una persona enferma de mis hijas. Él siempre me criticó el hecho de ser enferma de mis hijas, de repente se aburrió”, excusó la autodenominada ‘abogada de los pobres’ que soltó una sonora carcajada cuando Rodrigo González le dijo que Zuárez habría dicho que Adriana es amiga de su familia y pertenece al entorno musical en Estados Unidos.

“(jajaja) Lo único que sé es que el 24 de octubre me estaba muriendo en una clínica del Perú y el señor agarró un avión para irse a ver un show y ahí estaba la señora… Estaban caminando en Miami muy románticos, de repente es la persona que se merece”, respondió la figura de Televisa que contó que se estaba dirigiendo a su casa de Acapulco mientras que Cristian se quedó en el Distrito Federal de México.

“Estoy esperando una última conversación con él, si esto tiene que terminar espero que terminemos como amigos, que Dios lo vendiga y que sea feliz. A Cristian tengo mucho que agradecerle, se la bancó conmigo el arresto domiciliario. Si podemos ser amigos”, dijo Laura sorprendiendo a más de uno la tranquilidad que ha asumido con esta supuesta infidelidad de su pareja y hasta la calificó de “chisme barato”

CULPA A CUÑADO

Sin embargo, los duros calificativos fueron para su cuñado, Jesús, a quien culpó de robar las fotografías de Cristian y Adriana del celular de su madre y venderlas al mejor postor . “Él fue quien vendió las fotos para perjudicarlo, Jesús es una rata inmunda, es una basura. Hay que ser bien basura para hacerle eso a su hermano pero de eso me voy a encargar cuando llegue a Perú porque no se va a quedar así”, arremetió.

Laura indicó que está tomando las cosas con calma, que la noticia no solo la ha afectado a ella sino a sus hijas pero antes de tomar una decisión radical tratará de estar cien por ciento segura. “Me falta un poco para saber que esto es completamente cierto, puedo parecer segura pero duele mucho, duele el alma, si yo compruebo que estuvo dos años con esa señora lo juro por mi vida que no regreso con él”, aseveró.

“¿Si sospechaba? Sí, por eso no me casé con él, no sentía seguridad absoluta que me amaba. Yo sí lo adoraba y esto me duele como el carajo, me está doliendo pero hay que seguir adelante. Si algo te quitan luego te regresa el doble, que Cristian se vaya a pasear a Miami que yo pronto viajaré a París (Francia) a pasear también con alguien”.

DATO 1

El argentino por ahora ha preferido no declarar a la prensa sobre sus fotos con Adriana Amiel, trascendió que habría vendido una exclusiva a Telecinco de España. “Me parecería repugnante y no creería que fuera así pero ya nada ya nada me sorprende”, dijo Laura-.

DATO 2

Laura anunció que unas semana se estrena su nuevo programa, donde tocaría el tema de la supuesta infidelidad de Zuárez y hasta de Adriana Amiel.

DATO 3

La figura peruana que triunfa en México anunció que su abogado la llamó y en dos semanas le darían la visa regular para poder ingresar nuevamente a Estados Unidos. “Regresaré a mi mansión de Miami”, dijo.