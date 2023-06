Compartir Facebook

Laura Borlini dejó al descubierto a Pedro Aquino al confesar que a ella también le escribió.

La psicóloga afirmó que no sabía de quién se trataba y en su momento ni pensó en responderle.

¡Choteado!

La argentina se presentó en el programa de Magaly TV la Firme y expuso al pelotero.

“Ahí dice mayo 2021 y él me escribe y me pone eso y estaba con mi hijo y le pregunto y me dice que es un futbolista de la selección, pero ni respondí porque no lo conozco”, dijo.

De paso la ex conductora de TV reveló que se encontraba soltera pero no hubiera puesto los ojos en un jugador.

«Hola, saludos», fue el mensaje que le dejó Aquino.

¿Quién es Laura Borlini?

Es una actriz, comunicadora y psicóloga argentina nacionalizada peruana.

En el 2021 confesó que se encontraba soltera, sin embargo, hasta la fecha no se le ha visto con ningún galán.

Borlini reveló a través de un programa de YouTube que atravesó situaciones difíciles en sus pasadas relaciones.

“No puedo tolerar porque me lastima mucho es que no me hablen, la indiferencia y el silencio es algo que me mata», afirmó la profesional.

La argentina siempre se ha destacado por su alegría y simpatía ante cámaras, a pesar de ello ha vivido momentos difíciles que la hicieron más fuerte.

“Soy bien sensible. Me he hecho muy fuerte con los años, pero justo hoy he venido en el día clave. He pasado por una experiencia complicada y me tiene sensible», dijo.

Actualmente, se encuentra desempeñando su rol como psicóloga y desde el 2020 conduce y produce su propio programa de salud.

¿Qué pasó con Pedro Aquino?

Jessy Kate reveló a través del programa de Magaly Medina que el jugador le escribía constantemente para pode verla.

Incluso, en una oportunidad Aquino la visitó en su casa y almorzaron juntos cuando el pelotero todavía se encuentra casado.

Y por si fuera poco, el deportista le pedía fotos a la cantante en paños menores, pedido al que se opuso Jessy Kate.

Estas conversaciones dejaron mal parado a Pedro pues al parecer su esposa estaría pensando en separarse del pelotero.