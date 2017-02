Laura Bozzo a ‘Popy’ Olivera: “Con tu misma escoba te voy a barrer desgraciado”

Tal y como reveló a KARIBEÑA, Laura Bozzo contó nueva­mente en radio Exitosa que tiene pruebas del supuesto chantaje que le hizo Olivera para librarla de la investiga­ción en su contra por los presuntos vínculos con el exasesor pre­sidencial Vladimiro Montesinos, a cambio de que niegue la verdad sobre Zaraí, entonces hija no reconocida del expresidente Alejandro Toledo.

“Son varias cosas que voy a revelar y que Perú no tiene idea que han sucedido (…) Olivera se re­unió con mi pareja Christian Suárez en una de las oficinas de Frecuencia Latina (…) Me daban libertad automáticamente y un viaje a Estados Unidos, con la condición de que yo declare que Zaraí fue un invento del gobierno de Alberto Fujimori”, manifestó.

La popular ‘Abogada de los pobres’ no se midió y bastante ofuscada calificó a ‘Popi’ Olivera como “imbé­cil, corrup­to… vienes a hacerte acá la santa paloma, con la escoba te voy a barrer, vas a ver cuando llegue a Perú, porque yo tengo los (audios) originales de Frecuencia Latina, que se grabaron mientras yo estaba tirada en el suelo de Monitor… Realmente hay muchas cosas que aclarar con Fernan­do Olivera. Hay gente joven que no conoce la historia, pero la va a conocer, yo no gano nada yendo a Perú, porque acá en México tengo un con­trato, pero mi nombre me lo van a resarcir. Toda la gente corrupta va a ir presa. Te lo juro por la memoria de mis padres, no voy a parar hasta ver a ese maldito desgraciado en la cárcel. Porque chantajear a una persona detenida es lo peor”.

Final­mente, volvió a nombrar a Beto Ortiz como uno de los testigos del supuesto chantaje. “Y yo sé que en algún momento (el perio­dista) Beto Ortiz va a contar lo que él vio de todo lo que pasó”, con­cluyó.

