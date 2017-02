Laura bozzo a Toledo: “Karma es karma”

Laura bozzo llama “conchudo” a Alejandro Toledo por pedir que se le prueben ‘coimas’. “Ahora reclamas tus derechos Toledo y tú no respetaste los míos ni los de nadie, encerrada me chantajeaste por zaraí”, dijo

La conductora de televisión Laura Bozzo utilizó su cuenta personal de Twitter para lanzar toda su artillería contra el expresidente Alejandro Toledo, quien viene siendo investigado por los US$20 millones que la empresa Odebrecht le habría entregado como soborno para ganar la licitación de dos tramos de la carretera Interoceánica Sur.

La popular ‘abogada de los pobres’, que estuvo tres años con arresto domiciliario por presuntos delitos de asociación ilícita para delinquir y pecula­do en agravio del Estado celebra lo que le sucede al exmandatario.

“¿De comparecencia simple a orden de arresto nacional e interna­cional? KARMA es KARMA”, sostuvo Laura Bozzo, quien hace años acusó al líder de Perú Posible de perseguirla por haber sido una conocida amiga del régimen de Alberto Fujimori.

La enemistad entre Bozzo y Toledo se inicia en el 2000, cuando la presentadora de TV dijo que el entonces candidato pre­sidencial tenía una hija no reconocida llamada Zaraí. En esa época, el caso fue tomado como un instrumento de agre­sión del fujimorismo. Y es que se dieron a conocer las cartas públicas entre Laura Bozzo y el exasesor presidencial Vladimiro Montesinos, en las que se coordinaba la estrategia de desprestigio para el exgobernante.

Pero, en el 2001 la de­nuncia contra Toledo por no recono­cer a Zaraí nuevamente tomó fuerza en el progra­ma de Jaime Bayly, cuando el líder de Perú Posible se presentó a elecciones.

Por ello, Laura dice lo siguiente en sus tuits: “Qué conchudo, Toledo dice primero prué­benme los delitos y a mí me tuvieron 3 años diciendo que se presumía era culpa­ble” “Toledo no te acuerdas¡ me de­tuviste sin una orden judicial y me encerraste, ¿dónde estaba la presunción de inocencia?”, “Ahora reclamas tus derechos Toledo y tú NO respetaste ni los míos ni los de nadie, encerrada me chantajeaste por Zaraí”, “Dónde están los 3 millones por los que me en­cerraste Toledo. Mentiras, se probó que nunca recibí nada y mis Derechos humanos?”, “Y ahora lloras Toledo con 20 mi­llones que tu recibiste. Eres un desgraciado, destruiste la vida de muchos por venganza”.

LE INCREPA CHANTAJES

“Te acuerdas cuando me chantajeaste TOLEDO para que negara a Zaraí y me amena­zaste con Olivera“, escribió Laura en otro tuit. Recordemos que esta no es la primera vez que la conductora da a cono­cer este hecho, en el programa ‘El valor de la verdad’, denun­ció que durante sus años de prisión domiciliaria, Alejandro Toledo le ofreció libertad si negaba el caso Zaraí.

Asimismo menciona a ‘Popy’ Olivera, a quien llama “el socio principal que com­partió todas sus porquerías, me chantajeó en nombre de Toledo para que niegue a Zaraí. ASCO”

“ALAN Y TOLEDO LA MISMA M…”

Finalmente, Laura aprove­chó la red social para pedirle a Beto Ortiz que contara lo que le hizo Fernando Olivera para obligarla a negar que Zaraí era hija de Alejandro Toledo. “Beto Ortiz, te rogaría cuentes lo que me hizo Olive­ra a mí para negar a Zaraí”.

En último tuit subió una imagen en la que se ve a Alejandro Toledo y Alan García, ambos ex presiden­tes, abrazados y riéndose a carcajadas. “Toledo con Alan García celebrando las coimas compartidas, tal para cual la misma mierda. Pronto 3 ex PTES presos”, puntualizó.

