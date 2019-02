Laura Bozzo: “Christian me llamó y me pidió perdón”

Fumaron la pipa de la paz. Mediante comunicación telefónica con el programa ‘Válgame Dios’, Laura Bozzo contó que su tema legal con su expareja Christian Zuárez quedó en el pasado, pues el argentino le pidió disculpas y ella las aceptó.

“Yo no sé si hizo demanda o no, él me llamó, me pidió disculpas, le dije que era un asunto terminado, le dije que pasara la página y hasta ahí llegamos. Si se casa que Dios lo bendiga y cada quien por su lado, para mí ese asunto está cerrado. A mí, él me dijo que había sido presionado por los abogados para decir cosas que no son ciertas, no tengo enemigo, ni rencores eso se lo dejo para la gente que carga energías negativas. A toda la gente que me ha hecho daño le deseo lo mejor”, precisó la peruana.