Laura Bozzo llama “corrupto” a Alan García

Luego que el ex presidente Alan García negara estar envuelto en actos de co­rrupción que se cometieron durante su segunda gestión como los pagos de sobornos que hizo la empresa brasileña Odebrecht al ex vi­ceministro de Comunicaciones, Jorge Cuba, y a otros implicados, a cambio de beneficiarlos con la licitación de la línea 1 del metro de Lima. Además de pedir tajantemente: “A mí no me me­tan en la pandilla de los ex presiden­tes”, Laura Bozzo en comunicación con KARIBEÑA vía Whatsapp no pudo evitar echarse a reír y señalar que el líder aprista “es tan culpable como Alejandro Toledo, obviamente todos son unos corruptos”

– ¿Laura, de todas maneras vienes a Perú?

Sí, pero no diré el día. La próxima semana ya es seguro.

-Ahora, el ex presi­dente Alan García sa­lió a decir que está avergonzado de la corrupción que se cometió durante su gobierno, pero dice que no quiere que lo metan en la pandilla de ex presiden­tes…

(Risas)

Para mí es tan culpable como Toledo obviamente todos son unos corruptos.

¿Cómo va el tema de tu ingreso a Estados Unidos? ¿Hasta ahora no puedes entrar a ese país?

Aún no puedo por el pedido que hizo Toledo cuando era presidente, él dio una lista y me metió a mí; eso causó que mi asistente que murió me estafara de la peor forma, porque yo no podía entrar a Estados Unidos. Él usurpo mi apellido y abrió cuentas como Fabian Bozzo, en fin todo una desgracia pero sigo en la lucha y espe­ro se me haga justicia.

-Teníamos entendido que el año pasado ibas a arreglar ese tema y nada hasta ahora…

Hasta ahora nada.

-¿Y no has conversado con el actual presidente del Perú, Pedro Pablo Kuczynski, de ese tema?

Nunca.

-En todo caso vienes a Lima a abrir un proceso judicial para arreglar sobre todo ese tema…

Ya les contaré lo que haré a mi llegada, ahora lo estoy vien­do con mis abogados.

