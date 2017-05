Laura Bozzo: “Me gustaría ser presidenta”

Por: Jorge Páucar

Fotos: César Campos

Laura tiene un sueño. Alza su taza de café, toma un sorbo, en el hall del Miraflores Park Plaza, y confiesa su más caro anhelo. Estuvo cerca del poder a fines de los noventa, coqueteó con él, y ahora quiere llegar a Palacio. Sueña que las madres de los comedores populares la acompañen en esta aventura y jura que, de asumir el más alto cargo político en el país, no le temblará la mano para cortarle la cabeza a los corruptos. “¡¡¡Que se vayan los desgraciados!!!”, retumba en el hotel.

-¿No descartas la presidencia?

Uno nunca debe decir de esta agua no beberé porque terminas arruinada.

-¿Te gustaría ser presidenta?

A todo el mundo le gustaría en algún momento llegar al cargo político más importante de tu país.

-¿Y a ti en particular?

No lo descarto. Uno nunca sabe lo que pueda pasar el 2021. Quién sabe, tal vez…

-¿Te imaginas cómo sería un gobierno tuyo?

Uff, ni digas. Tendría que evaluar si yo podría ser (presidenta) porque como soy tan radical, empezaría a volar la cabeza de todos los corruptos. Conmigo, creo que un gobierno sería muy complicado.

HACE MEA CULPA

Otra taza de café calienta la fría tarde en Miraflores. La doña está más flaca, pero con la lengua más afilada. Dispara sin compasión. Vino hace poco para el programa de Lúcar y se quedó unos días más en el Perú.

-¿Cómo te trató el país?

El Perú siempre me trata de maravilla aún en los peores momentos de mi vida, como fue el arresto domiciliario o cuando hubo esa campaña “maten o fusilen a Laura”.

-¿Sientes que te fusilaron?

No, sino no hubiera llegado a dónde llegué. Tampoco voy a negar que cometí errores o excesos. Soy un ser humano.

-¿Cuál es el error que cometiste?

En algunos momentos hice programas excesivamente fuertes, pero es parte de la televisión. Son errores que uno comete por la ansiedad de mejorar y confiando que la producción no te va a engañar.

-¿Y en tu apoyo a Fujimori no hubo excesos?

Las opiniones no son delito.

-¿Te reconoces fujimorista?

Lo perdí todo por decir que Fujimori fue el pacificador del país. Me reventaron. Lo que alabé de Fujimori es su lucha contra el terrorismo.

-El crítico Fernando Vivas dijo que reconocía tu talento pero te dio duro por poner tu programa al servicio del gobierno…

Hay un audio en el que Montesinos dice: “A Laura no se le compra, a ella hay que llevarla por el corazón. A mí, nadie me dio un papel ni me manejó el contenido. Ahora si Crousillat cobró, ese no es problema mío.

-¿Nunca recibiste un sol?

Ni me lo preguntes, lo dice el Poder Judicial. Mi boca es invendible ni por mil millones de dólares.

-Montesinos trató de llegar a ti por el corazón

A mí me fascinó una persona que tenía una inteligencia superior. El tema del terrorismo me fascinaba.

-¿Tu fascinación no fue por el hombre?

Fue por el personaje. No hay mayor afrodisiaco que el poder. El poder te deslumbra. Amor verdadero, absolutamente no. Admiración, sí.

KEIKO MAL ASESORADA Y KENJI EN PAÑALES

-¿Fuiste a visitar a Fujimori?

Estuve ocupadísima. Pero lo voy a visitar.

-¿Estás molesta con Keiko?

Está mal rodeada, tiene malos asesores que la llevaron al desastre en tres elecciones.

-¿Crees que es la oportunidad de Kenji?

Creo que Kenji aún es muy joven, le falta mucho. Pero él ha demostrado una lealtad y fidelidad con su padre que es lo que la gente admira. En la elección pasada, la gente no votó por Keiko sino por el Chino. Nadie votó por ella.

Encima eligió muy mal a su bancada. Quiere reinventar un fujimorismo sin Fujimori. Lo siento Keiko, estás arruinada.

Jura que “Popy” Olivera se fugó del país

Hace un par de meses Laura dijo que iba a denunciar a Fernando “Popy” Olivera por chantajearla con el caso Zaraí. Ella reveló que el ex ministro de Justicia le pidió que saliera a decir que el tema de la hija de Toledo era mentira. A cambio, le darían libertad. Ella, entonces, estaba bajo arresto domiciliario. “Él está no habido, no se le puede notificar ni ubicar. Está fugado. No voy a hablar más del asunto porque es un tema judicial. Ese señor está escondido. El que calla, otorga”, aseguró.