Laura Bozzo: “Popy, te voy a meter preso”

En estos días, Fernan­do Olivera, el exmi­nistro de Justicia del prófugo Alejandro Toledo, debe estar soñando más que nunca con Laura Bozzo y rezándole a la Vir­gen de Guadalupe y otros santos para que no venga desde México a formalizar las denuncia en su contra por presuntamente haberla chantajea­do durante su encierro entre el 2002 y el 2005 acusa­da de haber recibido dinero de Vladimiro Montesinos, para que dijera que Zaraí, la hija negada de Toledo, era una invención de Alberto Fujimori.

“Juro por la memoria de mis padres que no voy a parar hasta ver a ese maldito desgraciado en la cárcel, ¡te voy a barrer con tu propia escoba, porque chantajear a una persona estando detenida es lo peor!”, nos confesó con esa energía que la carac­teriza.

DIRECTO A MIAMI

Y es que, según ha na­rrado la ‘abogada de los pobres’ no solo ahora sino desde hace años, Olivera, por encargo de Toledo, le dijo a su novio Christian Suárez que la soltaban de inmediato y le envia­ban en un avión a Miami si ella decía en TV que lo de Zaraí fue una invención del ‘Chino’.

Laura no aceptó, sus principios pudie­ron más, pues vale recordar que el arresto domiciliario en el canal Monitor fue desde el 17 de julio del 2002 hasta el 15 de junio del 2005. El motivo: supuestamente recibió 3 millones de dó­lares de Montesinos, algo que nunca hubo forma de probar y que para la con­ductora era una venganza de Alejandro Toledo, pues fue Bozzo quien dio a conocer el caso Zaraí en el 2000.

“Que no se preocupe ese corrupto. De que voy, voy, y eso está confirmado. Ese Oli­vera no se va a salvar, te lo juro”, nos reitera en una comunicación telefónica. Laura Bozzo le da los toques finales a la estrategia judicial con sus abogados, pues sabe que ‘Popy’ será un hueso duro de roer. La conductora peruana asegura tener grabacio­nes de esos chantajes de Olivera, entre otras pruebas, que espera pongan contra las cuer­das a ‘Popy’, a quien esta vez parece que no habrá santo ni amigos que lo salven, según Laura.

