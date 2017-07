Laura Bozzo se autodenomina ‘La cachuda del año’

Laura Bozzo arremetió contra su ex pareja, el cantante argentino Cristian Suárez e informó mediante un tweet que su relación terminó de manera definitiva con quien fue su pareja por más de 15 años.

A través de sus redes sociales, la popular, ‘Abogada de los pobres’, se autodenominó como ‘La cachuda del año’. “Informo que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego que no me llamen, pues no quiero hablar más del tema”, publicó.

Pero todo no quedó ahí, pues Laura siguió despotricando contra su ex pareja con el siguiente mensaje en Twitter: “El sábado pasado Cris viviendo en mi casa y la otra acá, me declaró el mejor caso de mi programa, ‘La cachuda del año’“.