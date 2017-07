Laura Bozzo: “Soy la cachuda del año”

Por Ketty Cabrera

Pasaron unos días para que la polémica Laura Bozzo reconozca públicamente que se sumó a la lista de las mujeres engañadas, las ‘cachudas’ como se dice popularmente. Hasta que por fin reconoció que fue víctima de infidelidad, que su amado Cristian Zuárez (41) sacó los pies del plato y que la engañó vilmente con la empresaria argentina, Adriana Amiel, quien para colmo de males es 10 años menor que la figura de Televisa, de 65 años de edad.

“Informo que mi relación con Cristian terminó de manera definitiva, ruego no me llamen pues no quiero hablar más del tema”, fue el primer mensaje que escribió Laura en su cuenta oficial de Twitter a dos días de la difusión de las fotografías donde se ve al argentino disfrutar de un paseo por las calles de Miami, Estados Unidos, bien agarrado de la mano y en otra imagen abrazando a la sexy gaucha, con quien –dicen- tendría dos años de relación.

CONTRA LA AMANTE

“Sábado pasado Cris viviendo en mi casa y la otra acá (Adriana en una foto), me declaro el mejor caso de mi programa, la cachuda del año”, fue el segundo escrito de Bozzo en la red social que sorprendió y muestra que toma con gracia esta difícil situación personal que está pasando.

Pero ahí no paró, pues esta vez el mensaje fue directo a la yugular de Adriana, que ahora se convierte en la otra, la amante, la manzana de la discordia, la maldita, la robamaridos, etc. “Una mujer que se mete con un comprometido: Es una pu… interesada o Es una desgraciada”, provocando la fuerte reacción de sus miles de seguidores que lanzaron duros calificativos a la nueva pareja del ‘pelucón’.

Lo que sí causó mayor asombro es que la conductora de talk show advirtió desde la red social que no hablará nada que sea en contra del infiel Cristian, el ahora ‘desgraciado’ que le rompió el corazón a la ‘señorita Laura’. “A la Prensa NO voy a dar ninguna declaración más respecto a Cristian, a quien le deseo lo mejor del mundo”, fue su último escrito en Twitter.

“TENGO UNA FILA DE HOMBRES”

Laura habló con Karibeña tras el comunicado oficial de su separación con Zuárez y reafirmó que este mal momento no la ha sumido en la depresión, todo lo contrario está tranquila en su casa de Acapulco (México) y que está decisión le tomó tiempo porque en algún momento pensó que las fotografías no demostraban una infidelidad.

“Jamás volveré con Cristian pero no voy hablar mal de él, le tengo mucho cariño y agradecimiento porque estuvo en los momentos más duros de mi vida, se bancó conmigo los años de prisión domiciliaria. Siempre me apoyó y siempre le voy a desear lo mejor a pesar que ya no estemos juntos, solo Dios lo juzgará”, aseveró.

“No estoy triste. Me siento perfecta, me siento bien, estoy tranquila. Detrás de él hay una fila de hombres esperando por mí, no estoy para sentirme deprimida por nadie a estas alturas de mi vida. Tengo muchos proyectos por delante, que Dios bendiga el camino de Cristian”.

DESMIENTE A CUÑADO

De otro lado, Bozzo tomó a gracia las declaraciones de su excuñado Jesús Zuárez, quien dijo que salvó de la cárcel a Cristian y de una muerte segura a ella. Además la culpó de romper la relación de hermanos y maltratar a su pareja.

“Es mentira todo lo que dice, yo jamás me interpondría en una relación de hermanos. Lamentablemente ellos son como Caín y Abel, hay envidia porque este señor jamás soportó el éxito de su hermano. Me da risa todo lo que se inventa porque jamás me he caído de las escaleras y menos que haya maltratado a Cris, seré loca pero no a ese extremo”, respondió Laura que tomó a gracia que diga que hizo brujería al gaucho para retenerlo.

CRISTIAN MANDA MENSAJE

Tras el anuncio oficial de Laura, Cristian se pronunció en las redes sociales con un mensaje que revela como toma el inicio de su nueva vida tras 17 años de convivencia con la animadora peruana. “Que llegue a mi vida quien tenga que llegar, que se vaya quien se tenga que ir, que duela lo que tenga que doler y que pase lo que tenga que pasar”, publicó el también cantante que sería vetado de la televisión mexicana tras su ruptura con la figura de Televisa.

DATITOS:

– “La única magia en la que creo es en la de la Virgen de Guadalupe, en mi casa de Acapulco tengo solo cuadros de la Virgen. Eso es falso”, dijo Laura sobre las acusaciones de hacer brujería a Zuárez.

-700 mil seguidores tiene Laura Bozzo en Twitter, con ellos hizo una encuesta para dejar mal parada a Adriana Amiel, la amante de Cristian Zuárez que hasta ahora no da la cara.