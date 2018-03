Laura Bozzo: “Me dan asco los políticos”

La polémica conductora de televisión Laura Bozzo lamentó la situación política que se vive en nuestro país y no dudo en arremeter contra quienes considera “corruptos”. En entrevista para el dominical ‘Día D’, la popular ‘Abogada de los pobres’ aseguró que siente “asco” de los “políticos de hoy” involucrados en el caso Odebrecht.

“Lo políticos de antes no eran así, recuerdo a (Víctor Raúl) Haya de la Torre, a (Fernando) Belaunde. A ver, Belaunde murió en lo que ganó y Haya de la Torre hasta en la pobreza. ¿Ahora qué son? Una banda de corruptos de mier…, esos son los políticos de Perú, me dan asco, vómito con todos ustedes, todos, sin excepción”, sostuvo firmemente Bozzo.

Cuadra a Keiko

Laura también se mostró sorprendida porque Keiko Fujimori viene atacando a su hermano Kenji y defiende a capa y espada a Jaime Yoshiyama, quien habría recibido dinero de Odebrecht para financiar la campaña de ‘Fuerza Popular’ en el 2011.

“Te lo digo en tu cara Keiko, me parece increíble que ataques a tu hermano y defiendas a Yoshiyama. Ósea Yoshiyama debe estar preso. Yo sé todo lo pasa en la política de Perú porque es un país que amo”, afirmó la rubia.

Demandará a Estado Peruano

En otro momento, Laura aseguró que en mayo de este año estrenará en nuestro país su libro ‘Más allá del infierno’ y que luego procederá a demandar Estado Peruano con el fin de “reivindicar” su imagen.

“Perdí más de 1 millón y medio en juicio, en la actualidad no puedo entrar a los Estados Unidos. Fabián Ruales, que era mi asistente, se robó todo, perdí mi casa, me robó más de tres millones de dólares. Él está muerto y si yo no entro a los Estados Unidos no puedo hacer una demanda contra el señor, contra los herederos que se quedaron con todo mi dinero. Obviamente todas esas cosas es una reparación civil porque yo he perdido dinero por el Estado Peruano”, remarcó Laura.