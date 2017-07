LAURA, LA VIDA DE UNA FIERA | La internacionalización de Laura

Escribe: Jorge Páucar

Ella siempre tuvo una buena estrella. No solo nació en cuna de oro sino que la suerte la acompañó en todo lo que decidió emprender. Fue en 1993 cuando apareció en RBC Televisión, defendiendo a Ricardo Belmont, el propieta­rio de la televisora, quien por entonces se convirtió en un tenaz opositor del expresidente Alberto Fujimori. Al año si­guiente, una espigada y delgada abogada lograba conseguir su programa propio: Las mujeres tienen la palabra. Era de corte feminista y luego se volvió un espacio político.

Sin embargo, no sería hasta 1997 que la abogada ingresa a las ligas mayores con Intimidades, en Panamericana Tv. Genaro Delgado Parker, tuvo el bueno ojo de llevarla a la esquina de la televisión. “Él fue la primera persona que confió en mí cuando todos se burlaban. Contra todo pronóstico miren hasta dónde he llegado”, declaró hace poco.

Aunque el programa no era es­candaloso, Laura consiguió la vitrina que esperaba para darse a conocer en una faceta distinta. Y lo logró.

EN EL CANAL DE LAS ESTRELLAS

Su éxito fue tal que el 8 de enero 1998, Laura Cecilia Bozzo Rotondo se pasó al canal de la competencia: América Televisión. El espacio rom­pió récords de sintonía con el polé­mico talk show Laura en América. Por el programa pasaron maridos sacavuelteros, mujeres engañadas, amantes sinvergüenzas y esposos pegalones. Una fauna de persona­jes de los barrios más sabrosos del Callao desfilaron cada día por el set del Estudio 4 en Barranco.

Para la celebración de los 100 programa en América Televisión, Laura preparó un show a lo grande en el Coliseo Dibós para 5 mil personas. Pero ese día la tragedia llegó al talk show. La señora Domitila Sánchez murió aplastada por la multitud. Otro momento duro para ella se dio tras el polémico programa de la lamida de áxilas. Ambos casos fueron un duro golpe para Bozzo, pero no la amilana­ron en su camino al estrellato.

EL DEBUT EN TELEMUNDO

Lo que consiguió en el canal de los Crousillat le sirvió a Laura para lograr uno de sus más anhelados sueños: la internacionalización. El 17 de enero del 2000 su nuevo programa se em­pezó a emitir a través de la señal de Telemundo, televisora que lideraba el poderoso broadcaster Jim Mc Namara.

El espació solo se llamó Laura. Este se producía y grababa en Lima. La doctora tenía un ejército de trabaja­dores, entre camarógrafos, produc­tores, investigadores y sonidistas. “Las transmisiones captaron adeptos velozmente, que con el correr de los meses fueron consolidando al programa y a su conductora como los más populares”, afirma el escritor Julio Garrido en su libro Laura, la historia jamás contada.

Su triunfo no solo fue en Estados Unidos sino que Bozzo impuso su estilo en 22 naciones hispanohablantes. Telemun­do hizo temblar al espacio de Cristina Saralgui, hasta ese entonces reina de los talk shows. Después, la cubana no tuvo más remedio que cambiar de horario para no terminar perdiendo por goleada.

Le fue tan bien que los pro­ductores del Billboard la eligie­ron para ser la presentadora de la ceremonia de de ese año.

TRIUNFÓ EN TELEVISA

Pasó el encierro y Laura siguió en lo suyo. Y fue en el 2009 que la abogada debutó con su progra­ma Laura de todos a través de la pantalla de Azteca América y, al año siguiente, lo hizo por TV Azteca. Todo se acabó en octubre del 2010. A los pocos días apareció en un espacio de Televisa, pero en el 2011 estampó su firma por la cadena más importante de Méxi­co para sacar Adelante Laura, su nuevo talk show. Para ello, se llevó a los más experimentados investi­gadores de Perú. Aquí su programa no estuvo exento de escándalos y fue levantado del aire a los pocos años. Hoy sigue perteneciendo a esa cadena y espera salir con un espacio por las redes sociales. Es decir, hay Laura para rato.

MAÑANA: LA BRONCA CON BAYLY