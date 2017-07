LAURA, LA VIDA DE UNA FIERA | “Mi arresto domiciliario fue muy horrible”

Escribe Jorge Páucar

La tarde del 18 de julio de 2002, un tibio sol de invierno se asomaba sobre el cielo de Lima. Eran las tres de la tarde. Laura se iba de viaje a Nueva York. Entonces, la estrella de Telemundo estaba en su mejor momento. Pero su buena estrella se vino abajo luego de pasar los controles migratorios del aeropuerto Jorge Chávez. Estaba de la mano de una de sus hijas y subió al avión. Todo parecía tranquilo, pero nada hacía presagiar lo que sucedería minutos después.

Mientras tanto, el juez Saúl Peña Farfán ordenaba su arresto domiciliario. La doctora era acusada del delito de peculado, falsedad genérica y de recibir 3 millones de dólares del exasesor presidencial, Vladimiro Montesinos.

“Ya en el avión, se le pidió que bajara porque tenía algunos problemas con sus documentos. Cuando estuvo nuevamente en tierra, se le dijo que estaba detenida”, se cuenta en el libro Laura, la historia jamás contada.

En ese momento de incertidumbre, un efectivo le espetó en la cara: “Señora, tiene que acompañarnos unos momentos para verificar una información necesaria para autorizar su salida”. La cara se le puso pálida a Bozzo. No imaginaba que, desde ese instante, permanecería privada de su libertad durante tres años.

VIVIÓ PESADILLA

Lo que vivió los días siguientes fueron dramáticos para la abogada de los pobres. “Fue horrible. Hasta ahora no puedo entrar a Estados Unidos. Perdí todo lo que tenía”, contó hace poco la conductora.

A Laura no le quedó más remedio que acondicionar todo para trabajar y vivir en Monitor. No sabía cuánto tiempo pasaría en ese encierro infernal. Cada día era un martirio, por más que ella se la pasaba grabando su talk show y en reuniones con sus trabajadores. Ni la presencia de Cristian aliviaba su tormento.

“Mis ataques de pánico y depresión eran cosa de todos los días. Recuerdo los programas que grababa, a mi equipo de producción. Recuerdo mi colchón en el piso. Siempre le ponía alegría a ese momento para no llorar y desesperarme. Si no hubiera estado grabando en Monitor me habría vuelto loca. Lo que yo sufrí, lo que yo viví, no me lo devuelve nadie”, confesó.

PRESA DE NERVIOS

El espacio donde vivía en Monitor era pequeño. Ella dormía en un colchón en el piso y todo se acondicionó para que trate de estar cómoda, pero fue imposible. Una refrigeradora pequeña con las justas entraba en la cocina. Así fueron pasando sus días. Y Laura cada vez más histérica y presa de nervios. Las cajetillas de cigarrillos daban cuenta de su ansiedad, pero su fuerte temperamento le dio fuerzas para soportar estoicamente el momento más duro de su vida.

“Ese episodio no se supera jamás. Las marcas te trauman para toda la vida. No queda ni la sombra de la Laura que era antes del arresto. Hasta ahora tengo estrés. Debo tener todas las habitaciones cerradas como cuando estaba en Monitor, no puede entrar luz. Es como si estuviera en un arresto eterno”, comentó.

CULPA AL CHOLO

De su arresto domiciliario, la doctora culpó a Toledo. Dijo que estuvo sometida a un chantaje del exmandatario y de Fernando Olivera, entonces ministro de Justicia. “Olivera se re­unió con mi pareja Cristian Suárez en una de las oficinas de Frecuencia Latina. Me daban libertad automáticamente y un viaje a Estados Unidos, con la condición de que yo declare que Zaraí fue un invento del gobierno de Alberto Fujimori”, afirmó.

No obstante, Laura salió del arresto domiciliario y volvió a vivir una diferente, aunque no exenta de sobresaltos y escándalos.

