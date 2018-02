Rosángela Espinoza le busca pleito a ‘Ale’

La modelo Rosángela Espinoza tildó de “aburrida” a Alejandra Baigorria luego que comentara que hacer “show” con ella es “bajar” su nivel durante un intercambio de palabras que tuvieron en un juego de ‘Esto es guerra’.

“Mira Rosángela, tú ni de casualidad eres mi competencia, así que a mí no me hables (…) no es mi competencia, pues ¿quieren que mienta? (…) Yo tengo como siete años en la televisión y lo que menos haría sería hacer show contigo. Creo que baja mi nivel”, fueron las palabras de Alejandra Baigorria en la última edición de ‘EEG’

En ese momento, Rosángela solo atinó a sonreír y enviarle un beso volado. Sin embargo, ayer utilizó sus redes sociales para aparentemente enviarle su ‘chiquita’ a la ‘Rubia de Gamarra’.

“¿Mi cara cuando me dices que no estoy a tu nivel? Dirás a tu nivel de aburrimiento. Obvio, microbio”, citó la popular ‘Chica selfie’ en una foto que subió en su historial de Instagram. Según los seguidores de la modelo, el mensaje sería dirigido para Alejandra Baigorria.

Le recuerda pelea con Yahaira

Cabe indicar que Alejandra aclaró hace algunos días que está “tranquila” y que nunca no se peleará con Rosángela Espinoza porque ya todos saben que clases de “peleas tiene todo el tiempo”, en referencia a su enfrentamiento con Yahaira Plasencia.