¡¡LE DA CON PALO!! Phillip Butters a Rodrigo González: “Dime en mi cara que soy paleolítico”

Esta mañana en Radio Exitosa, Phillip Butters respondió con todo al conductor de Amor, Amor, Amor, Rodrigo González por tildarlo de “paleolítico”. El periodista muy incómodo invitó a “Peluchín” a su set para que esté dispuesto a decirle todo en su cara.

“Rodrigo González dice que yo tengo un pensamiento paleolítico, ¿Por qué no le invitas a Rodrigo a que venga acá (su programa)? Invítalo acá y me puede decir lo que mejor le parezca”, señaló Butters.

Pero todo no quedó ahí, pues también señaló que él tenía conocimiento sobre la orientación sexual de “Peluchín”, pero nunca lo divulgó. “Yo sabía que Rodrigo era homosexual hace muchos años. ¿Alguna vez lo hostigué, lo saqué del closet? Yo sabía quién era su pareja, ¿Alguna vez le tomé foto en la calle? Nunca. A mí lo que haga Rodrigo González con su vida, no me importa”, acotó