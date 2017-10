¿Le fue infiel Milet al ‘Pato’ Quiñones?

La modelo, Milet Figueroa dejó en claro que ya no mantiene una relación con su excompañero de baile, el ‘pato’ Quiñones y ahora se especula que la manzana de la discordia sería Diego Geminez, el mismo que estuvo relacionado con Claudia Ramires en besos calentones.

Se cree que el futbolista se habría quedado en el departamento de Milet y este encuentro no haya quedado en ambos porque Diego olvidó se reloj en casa de la actriz.

El bailarín expresó que no sabía el motivo por el que la modelo haya dado fin a la relación, “Yo llego a Lima y ella decide terminar. Luego de eso no entendía mucho por qué pero dije: ‘hay que aceptarlo’. Dejé de hablar con ella y me enteré del rumor una semana después. Yo no voy a hablar mal de Milett . No me consta. A mí él me escribió a decirme que (el rumor) era mentira” indicó el ‘Pato’ Quiñones, quien expresó su molestia con el futbolista al no responder deja que se especule muchas versiones.