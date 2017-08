¡Le gusta el trago!

Luego que su aún esposa Magaly Solier lo denunciara por agresión física, Plinio Mendoza Gómez salió al frente y negó los cargos en su contra, asegurando que era la propia actriz quien tenía repentinos arranques de cólera.

“Yo puedo jurar que no he agredido a Magaly. Es la madre de mis hijos y la he amado. Permití (que me golpee) así como muchos hombres en el país por el qué dirán. Por el qué dirá el amigo, el vecino… la familia”, afirma el aún esposo de la actriz para ‘Reporte Semanal’.

Como prueba de las agresiones que habría recibido por parte de la recordada actriz de ‘La Teta Asustada’, Mendoza mostró una serie de imágenes que evidencia­ría que la actriz le golpeó la espalda, destrozó la casa de sus papás y rompió unos maceteros.

Además, reveló algunos mensajes de WhastApp que habrían intercambiado, en los que Solier acep­taría tener un grave problema con el alcohol. “Te juro que lo dejaré poco a poco. Del todo no puedo dejarlo. Si no veo botellas, no me acuerdo. Pero si veo botellas de cerveza en la casa, se me vienen las ganas amor”, se lee en uno de los pantallazos.

LA DEFIENDEN

Al respecto, el abogado de la actriz, Pedro Castilla, negó que su patrocinada tenga problemas con el alcohol, asegurando que solo toma una copa de vino antes de realizar sus puestas en escena y grabaciones.

La mamá de la actriz, Gregoria Romero, quien se encuentra en Huanta, Ayacucho, también se pronun­ció y dijo no saber nada ya que su hija se encuentra en Lima. “No sé nada”, responde cuando el reportero le consulta sobre la denuncia de agresión.