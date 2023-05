¡Le mandaba indirectas! Esposa de Cuto daba claros indicios de infidelidad

Compartir Facebook

Tras el polémico ampay a la esposa de Cuto Guadalupe, Magaly Medina mostró contundentes pruebas que mostrarían indicios de que Charlene Castro ya no estaba interesada en la relación.

Charlene le mandaba indirectas en redes sociales

No conforme con revelar la infidelidad de la esposa de Cuto Guadalupe, Magaly también mostró las contundentes indirectas que Charlene le mandaba mediante redes sociales.

“Así como las mujeres olemos que el hombre puede estar sacando los pies del plato, a veces los hombres son fáciles de engañar y no se dan cuenta. En este caso creo que Cuto no se quiso dar cuenta, pero habían mil y unas señales que indicaban que ella ya no estaba nada contenta en la relación”, indicó la periodista

Fue mediante la cuenta de Tiktok de Charlene que la esposa de Cuto daba claros indicios de una posible infidelidad. Ella subía mucho contenido divertido a Tiktok, pero la mayoría de estos tocaban el tema de la infidelidad y hasta en algunos aparecía Cuto Guadalupe.

“Este es mi marido. Yo buscaba un marido rubio y adinerado, pero me tocó este”, decía en un video de la plataforma.

Otro video más reciente muestra la complicidad que Charlene tendría con su amiga, quien estaría enterada de su infidelidad.

“No me importa perder amistades, pero a ti no te puedo perder. Sabes demasiado, así que es amistad o muerte”, se escucha en este otro video, dando a entender que su amiga sabía que Charlene salía con otro hombre.

La periodista también mostró imágenes de Charlene en Colombia donde se le ve disfrutando como soltera.

En el video se ve a Charlene perreando muy pegada a un hombre en una discoteca del país. Además, el video deja ver que Charlene tenía una relación de confianza con este hombre, pues luego del exuberante baile, el sujeto abrazó a Charlene.

Magaly enfrentó a Cuto Guadalupe

Tras las amenazas que hizo Cuto Guadalupe sobre demandar a Magaly, la periodista no dudó en encarar al futbolista y le respondió que haga su denuncia.

“Que vaya a las instancias que considera necesarias que vaya y que denuncie, pero ahí no hay manera porque a quien debería demandar es a su expareja que quiso dar un testimonio que nosotros como programa de televisión recibimos”, respondió la «Urraca».