¡Le pidió perdón! Yahaira Plasencia dedica canción a Jefferson Farfán

La popular, Yahaira Plasencia, reapareció en Esto es Guerra como la nueva bomba del programa, pero aunque varios creyeran que su ingreso seria definitivo, ella aclaró que su visita se basaba solo en el lanzamiento de su nuevo tema, ‘Sé que fallé’ de su nuevo disco ‘La Original’. La canción, que lleva un claro mensaje de perdón al futbolista Jefferson Farfán, está basado en experiencias personales de la cantante. “Hice está canción por algo muy mediático que me marcó”, dijo la ex guerrera.

“Sé que falle que te hice daño y que no lo merecías, que eché por tierra todo lo que me querías. No soy perfecta reconozco que me equivoqué, sé que falle no fue mi intención, pero te cause una herida…” es parte de la letra que la cantante le habría dedicado a ex pareja la ‘Foquita’, aunque aclaró que ella le canta al amor y desamor.

“Aprendí la lección, ahora soy una mujer más madura y tranquila, dedicada a mi trabajo en la música y mis negocios”,explicó Plasencia al ser consultada por los conductores de EEG. Agregó que se siente feliz por el lanzamiento del nuevo tema, “He trabajado mucho por este disco”. Y aunque fue bromeada con su ex compañero, Luis Alonso,ella solo atinó a sonreír.

