Le roban 170 mil de su caja fuerte en Villa El Salvador

Un cambista de Villa El Salvador denunció entre lágrimas he indiganación, que una banda de tres delincuentes forzaron la puerta de su casa de cambio, ubicada a una cuadra de la comisaria y frente al municipio, y le robaron 170 mil soles que guardaba en una caja fuerte en la madrugada de ayer.

Cámaras de seguridad de un local vecino registraron el ingreso de los hampones, quienes permanecieron más de dos horas mientras abrían la caja fuerte, sin que la policía ni el serenazgo se dieron cuenta del robo.

El cambista, por motivos de seguridad no reveló su identidad, pero se quejó de que no podía guardar su dinero en los bancos, porque al enterarse que se dedica a la compra y venta de dólares, le cierran las puertas y no le permiten abrir cuentas bancarias.

NOS DISCRIMINAN

“Los bancos a nosotros nos discriminan. Yo soy peruano, soy empresario, soy legal. Cuando abrimos la cuenta como cambistas nos discriminan”, denunció. “Nos dicen que no podemos abrir la cuenta porque somos cambistas. Yo puedo demostrar, tengo todos los documentos, que soy un empresario legal, que no estoy en lavado de activos. Tengo boletas de venta, estoy inscrito en la SBS, pago mis impuestos”, remarcó.

“Solo me dicen que para los cambistas no pueden dar cuentas”, agregó y se quejó por un poderoso banco. “Yo no soy terrorista, no soy ratero, ¿acaso le estoy robando al banco o lo estoy engañando? Trabajo legal, pago mis impuestos, pago todas las leyes, pago a la Sunat”, dijo el cambista.

EL DATO

El afectado pidió a Indecopi y a la SBS revisar la relación de los bancos con los cambistas de dólares.