Pese a que el programa ‘Amor amor amor’ emitió un ‘ampay’ donde se vio a Leslie Shaw en situaciones comprometedoras con un nuevo galán, ‘Tomate’ Barraza comentó que el ‘amigo’ de la rubia tendría enamorada.

“Por ahí me han contado que este chico no está solo, dicen que la distancia es el olvido, a mí me con­taron que el chico tiene flaca… Yo no creo que ese pata sea tan tonto en salir con una persona tan publica como Leslie Shaw”, dijo el panelista.