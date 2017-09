Le tapa la boca a Karen

A una semana de haberse operado el hombro izquierdo, Belén Estévez reapareció y calló a quienes dudaron de su lesión, como Karen Dejo. “Ayer cumplí una semana, debo estar mes y medio con rehabilitación, un mes para todos aquellos que no me creyeron”, dijo la bailarina, quien estuvo en la inauguración de la escuela de baile ‘Saoco Dance’ en San Miguel.

Asimismo, aseguró que no tiene ningún problema con Karen Dejo, pero parece que ella sí. “Ayer me encontré con Lucas y le pregunté si sigue creyendo que fue mentira y me responde: Yo te vi con tu brazo chorreando, era imposible que bailes. Ayer los encontré en EEG y dije se me van acercar, pedir disculpas y nada. Karen ni me saludó”, comentó.