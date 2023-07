Leandro Lozada sobre sus inicios en Armonía 10: «Me sentía entre leones»

Compartir Facebook

El joven de tan solo 18 añitos, Leandro Lozada, se ha perfilado como la nueva generación de Armonía 10. El joven cantante que recién empieza es sobrino del fallecido director y fundador Walther Lozada.

¿Cómo nace su pasión por la música?

Leandro Lozada participa en un podcast donde cuenta como nace su pasión por el canto y decide dedicarse como profesional. El joven cantante siempre estuvo rodeado de música por su familia. Según comenta, su padre Javier Lozada, siempre lo apoyó si deseaba aprender algún instrumento y cuando cumplió 14 años, sabía que quería dedicarse profesionalmente a la música.

Después de llevar clases de canto por más de una año, le pide a su papá poder interpretar una canción en el próximo concierto. Justo para el 47 aniversario de la agrupación Armonía 10. Leandro sube al escenario a interpretar ‘Lágrima por lágrima’.

Canta por primera vez con Armonía 10

El joven cantante comenta cuándo y cómo se preparó para poder cantar esa canción a sus cortos 15 años: «Fue un una trilogía, en el norte donde llegó Grupo 5, Armonía 10 y Agua Marina. Ya un par de semanas antes, ya tenía la técnica del canto y sabía más o menos como era la movida y le digo a mi papá: ‘¿Puedo cantar una canción en la trilogía?’«, y su padre Javier Lozada, acepta.

«‘Vamos a ver que canción te cae’, me dice y en eso vamos analizando las canciones y queda ‘Lágrima por lágrima’. Era una canción, que para mi era nueva, no la había escuchado antes y yo soy de esas personas que dice ‘Voy hacer esto’ y lo hago, no sé como saldrá, pero lo intente«, recuerda Leandro.

Además, añade como se sintió cantar por primera vez en Armonía 10 junto a grandes vocalistas: «Yo me sentía entre leones, que cantaban con una potencia extrema (…) Tengo al suerte de que me haya tocado una familia de músicos, muy hermosa de verdad que siempre me apoya«.

Desea convertirse en un productor musical

Leandro comenta en la entrevista, sus deseos de convertirse en un productor musical y agradece el apoyo que viene recibiendo de su familia: «Mi papá y mi mamá me han apoyado en todo momento, siempre han estado ahí para mi. Planeo en un futuro producir canciones, tengo unas composiciones por ahí».

Añade, que tiene un par de composiciones que desea pulir para lanzarlo en la orquesta de Armonía 10: «Quiero recargarme de más conocimientos para poder hacer de esta canción, un boom. Si tengo unas tres o cuatro por ahí. Mi papá ya escuchó dos composiciones y me dice ‘Ya, ¿Cuándo lo lanzamos?’. Si me gustaría producir, componer porque es esencial en la orquesta«.

También, comenta que se viene una nueva canción clásica de Armonía 10 en su voz: «Se viene una primicia más en mi voz con un clásico de Armonía 10«. La canción «No se puede amar a dos» en la voz de Leandro Lozada se convirtió en todo un éxito desde su lanzamiento y es pedida por el público.