«Legalmente es mi departamento», Daniel Lazo se niega a pagar alquiler

El cantante Daniel Lazo luce irreconocible y está vez hace noticia por no querer pagar los 30 mil soles de alquiler que debe de su departamento en una zona exclusiva de Miraflores.

Lo enfrentan

La dueña de los departamentos encaró a Daniel Lazo por aún vivir como sin nada en su propiedad sin pagar un solo centavo de todo lo que debe.

“Me debes un montón de plata, me debes 18 mil de alquiler, me debes mantenimiento que son 12 mil y me debes 4 mil de arbitrios que nunca pagaste”, le increpó Rocío Calvo, propietaria del inmueble.

Y es que las cámaras de «Amor y Fuego» dejaron al descubierto la actitud del cantante y la negativa de hacerse responsable por todo lo que debe.

Se sabe que la dueña de la propiedad padece de cáncer y el dinero de los departamentos cubría sus tratamientos cosa que al parecer no le importa al artista.

Daniel Lazo responde

Tras ser afrontado por la dueña Daniel sólo atino a hacerse el desentendido y afirmar que no tiene el dinero para poder pagar.

“No entiendo por qué tanto escándalo”, dijo Daniel Lazo al ser encarado por la dueña.

Roció Calvo intentó ingresar al departamento para saber en qué condiciones se encuentra su propiedad sin embargo Daniel se lo negó al afirmar que es su privacidad.

«Porque todavía es mi departamento, todavía es mi departamento y sabes que legamente no puedes subir (…) No lo permito, legalmente todavía es mi departamento y yo decido quién entra y quién no”, dijo el cantante ayacuchano.

A pesar de la insistencia Lazo señalo que no se piensa mover del departamento todavía y que tampoco lo pueden obligar a desalojar ese espacio.

Actualización del caso

Tras la polémica generada para que Daniel Lazo se haga responsable y pague el alquiler, el cantante se pronunció y tomo una decisión.

“El departamento ya lo vamos a poner en proceso de devolución. Porque, obviamente, ya no puedo seguir viviendo en estas condiciones”, explicó. “Ya no estoy en el departamento, se entregará una vez hecho el mantenimiento adecuado en esta semana”, agregó Daniel Lazo.