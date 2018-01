Legarda le dedica canción a Vania Bludau

Tras dedicarle una canción a Vania Bludau donde da a entender que tuvo algo con ella cuando estuvo en Perú, ahora el colombiano Legarda afirmó que no quitará el nombre de la modelo a pesar de que ella volvió con su ex, el abogado Frank Dello Russo, pues asegura que todo lo que dice es “real”.

“Todo el mundo está preguntando cuando sale la canción y que si voy a cambiar el nombre, no voy a cambiar el nombre, la canción sale, es arte y es real para mí y sale porque sale”, dijo el colocho en un vídeo compartido en Instagram.

Recordemos que la letra de la canción del músico es: “Yo no sé, ella no es mía. A él lo dejas en visto, conmigo haciéndolo hasta las seis y pico…borracho y loco tomando pisco. Vania Bludau tú eres mala, por eso me gusta contigo… Y no le contestas mañana al novio ese que te llama. Yo sé que cuando termines con él vuelves y me llamas”.

Cabe indicar, que hasta el momento Vania no le ha respondido a Legarda, pero su pareja le dejó un mensaje al colocho en sus redes sociales. “Nunca serás como yo, ni podrás hacer las cosas que yo hago. No eres como yo, ni por dentro ni por fuera. Así como yo no soy como tú, eso es lo que me hace único”, posteó, a lo que la modelo comentó: “Es por eso que te amo”.

DATO:

Vania y el colombiano se conocieron por Leslie Shaw el año pasado. Incluso en Instagram este publicó que salieron juntos y hasta juguetean en video.