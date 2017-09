¡Leonard León apoya a Karla Tarazona!

La amistad que ha resurgido entre Leonard León y su expareja Karla Tarazona va en aumento y ya no es para nada raro verlos en un mismo lugar. La exparejita se volvió a juntar en el programa ‘Fábrica de sueño’, donde hoy estarán participando como jurado de la secuencia ‘Buscando a la nueva voz de la cumbia’.

Los coqueteos en el pro­grama sabatino de ATV se hicieron evidentes ante la producción, sin embargo pese a ello ambos han afirmado que solo tienen una relación de padres y no tienen para nada pensando en retomar la relación sentimental que alguna vez los unió. Leonard ha reafirmado brindarle todo su apo­yo a Karla en estos momentos difíciles que atraviesa sobre todo con el enfrentamiento legal con su ex Christian Domínguez.

“Karla es la madre de mis hijos y siem­pre la voy apoyar, quiero que esté bien pues mientras ella esté tranquila mis hijos también los estarán. Espero que sus problemas personales pronto acaben, prefiero no opinar mucho al respeto porque es algo que no me compete pero ella sabe que cuenta conmigo para cualquier cosa”, dijo el cantante del Grupo América.

Como se sabe, Christian demandó a Tarazona por difamación y violencia psi­cológica por afirmar que le fue infiel con Isabel Acevedo. En tanto ella, lo demandó por exponer al peligro a su pequeño hijo, luego de difundirse un video donde el ‘wachiman’, que no tiene brevete, está manejando su carro con su pequeño en brazos.