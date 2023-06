Compartir Facebook

Messenger

Twitter

Pinterest

Whatsapp

Email

Leonard León se mostró indignado luego de que Karla Tarazona exija orden de captura para él y arremetió contra la conductora en sus redes sociales.

Tras las declaraciones de Karla Tarazona se ha producido otro enfrentamiento más entre la ex pareja. Leonard León se encuentra en el ojo público luego de las declaraciones que dio la conductora de televisión.

Ella exigió al Poder Judicial que emitiera orden de captura contra el cantante por no cumplir con la manutención de sus hijos mayores. De acuerdo a la conductora, la actual pareja de Olenka Cuba le debería más de 78 mil soles.

Mira también: Camila Escribens preocupa a sus fans al ser operada por malformación al cerebro

Esto molestó bastante a Leonard León, quien se mostró indignado en sus redes sociales. Mediante su cuenta de Instagram, el exvocalista del grupo 5 explotó contra la conductora de ‘Préndete’ y le respondió.

“¿Captura? Si ni siquiera se ha hecho un proceso de liquidación o si lo hicieron, pareciera que está mal hecho. Y eso que aún falta descontar mis aportes mensuales”, escribió el cantante en una historia que subió a la plataforma.

¿Que había dicho Karla?

Durante la emisión de ayer del programa ‘Préndete’, la conductora reclamo que hasta el momento el Poder Judicial no haya emitido una orden de captura de Leonard León por la deuda que tiene a Karla por la pensión de alimentos de sus hijos. La conductora se apoyó en el caso de Katy Jara, pues su esposo debería 36mil soles de manutención y ya se ha tomado medidas contra él.

“Un juicio de alimentos no debería pasar de los 9 meses porque al menos yo trabajo. Voy a reclamarle a la jueza porque si al marido de Katy Jara le han dado orden de captura con 36 mil soles de deuda… A mí me deben el doble y sigo esperando”, expresó.

Mira también: Gisela se retira temporalmente de la conducción de televisión: “No estaré frente a cámaras”

La conductora se mostró indignada por su situación y pidió que y reclamó la lentitud de su caso. Incluso pidió que le presenten al juez del caso de Katy Jara para que vea su caso.

“Ya estoy esperando bastante tiempo y pido celeridad con mi caso porque no voy a esperar que mi hijo cumpla 18 años para que me paguen. Mi caso es el caso de muchas madres. Ojalá me presenten al juez (que dio orden de captura al esposo de Katy Jara) para ver si así se pone al brinco como con el marido de Katy”, agregó.