Leonard León: “Karla Tarazona es puro show”

“En primer lugar eso es su pasado, estoy consciente de los hechos que sucedieron en ese tiempo y ella es una víctima”. Leonard León salió al frente y confirmó a diario Karibeña que sí mantiene una feliz relación con la modelo Olenka Cuba, quien fue involucrada en el escándalo del ‘Narcoporsche’ del narcotraficante Gerald Oropeza.

“Esto no es un caso de espectáculos, sino judicial y el programa debe de documentarse bien antes de informar algo que no sabe. Ella es testigo y no se le ha investigado como han dicho, Olenka no ha sido vinculada o fue pareja de él (Gerald Oropeza); de que ha sido amiga cercana eso sí no lo voy a negar pero no hubo una relación amorosa como han tratado de decir”, aseveró el cantante del Grupo América indignado tras el informe del programa de Latina donde relacionan a su pareja por el caso de narcotráfico luego de viajar a Cancún con Oropeza.

“Karla es puro show”

Se mostró molesto por las declaraciones de su expareja y madre de sus hijos, Karla Tarazona, quien incluso dijo que ha pedido garantías para su vida y la de sus pequeños. “Si promocionan en el programa que va a hablar de mi novia y sus vínculos con Oropeza es obvio que su mamá se va a indignar y le mandó un mensaje al wassap. No la está amenazando le está advirtiendo que va a tomar acciones judiciales. La señora (Karla) no sabe qué hacer para promocionar su programa, busca show”, sindicó el cantante de cumbia.

¿Por qué Karla ahora te ataca a ti y deja de lado a Christian Domínguez?

Ella ahorita está trabajando en un programa y cuando me invitan para hacer un musical me dijeron, prácticamente me ordenaron, que tenía que hacer un nota con ella comprando útiles a modo de canje. Como los choteé, ahí comenzó todo.

¿Es cierto que la bloqueaste de tu teléfono?

Sí la he bloqueado, ya estoy cansado que hable de la peor manera de mi persona cuando no hablo de ella nunca y siempre lo hace en cámaras. Si tanto dice que cuida la psicología de mis hijos, entonces que hace hablando tonterías del padre de ellos. ¿Acaso no van a leer algún día lo que dice? , ¿Acaso lo que hace ella no los va afectar psicológicamente?.

¿Tu pareja Olenka Cuba tomará medidas legales contra Karla?

Lo vamos a ver con mi abogado, ya no tengo nada que hablar con la señora porque incluso ha hecho que la nana de mis hijos me bloquee y ha cortado la única comunicación que tenía con ellos. No va a impedir que me acerque a mis hijos como antes sino iré con la Policía porque tengo la ley de mi lado.(Ketty Cabrera)