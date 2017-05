¿Leonard León sorprendió a Karla Tarazona por el Día de la Madre?

El cantante Leonard León sigue en boca de todos, tras su último comentario hacia Christian Domínguez, a quien le pidió que no se meta con sus hijos. Esta vez, ha sorprendido al anunciar que no tendría ningún problema en hacerle un presente a Karla Tarazona por el Día de la Madre.

El líder del “Grupo América” aseguró que desea ver bien a la madre de sus hijos y les daría el obsequio a ellos para que le entreguen a Karla. “Haría que se lo entreguen mis hijos”, aseguró.

“Solo quiero ver bien a Karla, no me gusta verla sufrir porque si ella se encuentra mal, esto afectará a mis hijos. Yo pienso como padre, me preocupo por mis pequeños”, finalizó.