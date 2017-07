Leonard León: “No me comparen con Blas”

Leonard León se mostró incómodo que traten de compararlo en el rubro musical con el ‘Príncipe de Gamarra’, Alexander Blas, luego de haberse encontrado en el estreno del circo de la Chola Chabuca y cantar en el escenario. Indicó a Karibeña que no tiene problemas con el examigo de la madre de sus hijos, Karla Tarazona, pero sostuvo que en la música “soy un cantante profesional y él un aficionado”.

“Yo fui al circo de la Chola con mis hijos porque me invitaron, pero las informaciones que salen en los programas es como si hubiera sostenido un mano a mano con el señor. No lo conozco ni es mi amigo, me causa gracia que intenten compararme con él”, dijo Leonard, que asegura que se mantiene al margen de los problemas de su ex y Blas.

El líder del Grupo América indicó que no tiene ningún inconveniente en cantar a dúo con Alexander pero le recomendó que antes tome unas clases de canto. “Lo escuché en el circo y en vivo es otra cosa, para mí recién se está iniciando, es un poco limitado, se nota que se esfuerza por conseguir armonía porque en el estudio de grabación cualquiera puede cantar. Como él mismo ha dicho es un aficionado, un principiante y yo un profesional del canto, no puede haber comparaciones”, aseveró el popular ‘leoncito’.

El intérprete dijo que al también empresario de Gamarra le está gustando Chollywood, pues “si él no quisiera hacerse conocido por un tema mediático, no hubiera venido a un estreno donde sabe que van a estar todos los periodistas y artistas. Si no hubiera venido yo, tal vez era Karla con mis hijos. En su caso no creo que sería difícil venir otro día y comprar un par de entradas”, finalizó León, que estará hoy en La Merced (Chachamayo), 28 en Laderas de Chillón y 29 en el Casino de Juegos Pro 1.