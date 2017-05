Leonard León: “No me le corro a Christian Domínguez”

Leonard León dijo que el comen­tario: “bailarín frustrado, tú no sabes cantar”, que soltó sobre un escenario no fue dirigido a Christian Domínguez. No piensa en una reconciliación con la madre de sus dos hijos, Karla Tarazona, pero sí remarcó que la relación como padres mejoró ahora que terminó con Domínguez.

-¿Christian es un bailarín frustrado?

Yo nunca hablé de él, entendieron mal porque se lo dije a Ricky Trevitazo que es mi amigo y estaba en el show.

-Y justo lo dices cuando dicen que él no canta ¿Lo retarías a un mano a mano?

Yo no tengo problemas si nos quieren juntar, el más beneficiado sería el público pero solo canto no sé bailar. No me le corro a Christian y si lo veo lo saludaría.

-Dicen que serías conchudo si lo criticas porque también fuiste infiel a Karla

Pero nunca lo he criticado, en mi caso hay una diferencia porque yo sí acepté mi error y dije que sí fui infiel.

-¿Fuiste hombre para reco­nocer tu falta?

Sí, tuve que reconocerlo y más con las pruebas que sa­lieron hubiera sido ‘conchán’ (risas). Además, tenía que darle el lugar que merecía mi esposa en ese momento.

-¿Hay posibilidad de reconciliación?

No, solo como padres. Ahora nos jugamos bromas, ella me conoce que soy bromista y todo es en buena onda no es para faltarle el respeto.

(K. Cabrera)