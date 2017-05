Leonard León: “Quiero volver a casarme”

Ahora que está soltero, Leonard León, asegura que le gustaría rehacer su vida al lado de una mujer que lo quiera y quizás más adelante darle hermanitos a los hijos que tuvo con Karla Tarazona. “Me gustaría casarme y tener más hijos, claro más adelante porque ahora quiero consolidarme como artista”, sostiene el cantante del Grupo América que estará en los dos conciertazos que realizará radio Karibeña por su octavo aniversario en el local Aventura Show (Ex Super Complejo del Ovalo de Naranjal) y en el Complejo Santa Rosa de Santa Anita (Frente a los bancos de Santa Anita).

-¿Esa mamá podría ser Karla?

Con Karla estoy en una buena relación de papás, hay una bonita amistad, si nos jugamos no quiere decir que le quiera echar maicito.

-¿Qué es lo que sientes cuando la ves?

Ganas de fastidiarla porque nos llevamos súper bien.

-Christian Domínguez dice que no te va a responder porque no habla de terceros…

No he hablado de él, cada vez que opino es de mí y mis hijos. De él no hablo porque simplemente no me interesa su vida.

-La boliviana Jeannine Gonzales dio a entender que Christian pateaba con los dos pies ¿Crees eso?

Jeannine se caracteriza por ser polémica. Si ha dicho eso será porque ha vivido algo parecido con él.