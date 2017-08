¡Leonard no regresa con Karla!

El cantante Leonard León desmintió tajantemente los ru­mores de retomar su relación con su exesposa y madre de sus hijos, Karla Tarazona. El líder del Grupo América aseguró que se lleva muy bien con su expareja como padres y no quiere dañar la relación de volver a una relación sentimental.

“No volvería con ella, ya tenemos una muy buena relación como papá y ahí queda”, fue la respuesta tajante del ‘leoncito’ en el programa ‘En boca de to­dos’. “Entre nosotros ahora hay mucho respeto y ella también me respeta, hemos recuperado la confianza que teníamos antes y eso es lo más importante”, remarcó el chiclayano que no descartó dedicarle el tema ‘Mi dulce muñequita’ a su ex porque ‘es una mujer guapa y hermosa”.