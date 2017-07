Leonard ruge con venecas

El líder del Grupo América, Leonard León, se confesó con las conductoras de ‘Sexo sin tabú’, que se trasnmite todos los sábados a las 9 de la noche por el facebook de Karibeña, y habló sin pelos en la lengua sobre sus preferencias en la cama. “El sexo sin imaginación no existe, para todo hay que tener imaginación”, expresó el solterísimo cantante para luego pasar a responder las siguientes preguntas.

¿Cuál es tu fantasía sexual?

En un avión, pero tendría que ser un viaje lardo, quizás al extranjero. No me gusta que me miren, así que sería en el baño del avión.

¿Cuál es tu posición sexual favorita?

La del pollito tomando agua.

¿Qué tanto te gusta escuchar a tu pareja gemir?

Bastante, pero no soy masoquista.

¿Tienes algún fetiche?

Empezar por el cuello de la mujer, explorarle todo el cuerpo con la lengüita.

¿Cuántos orgasmos has tenido en una misma noche?

Nosotros los cantantes tenemos mucho desgaste, así que unos tres orgasmos y luego ver cómo termino el show.

