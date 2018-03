Leonard sueña con “leoncito”

Sin pelos en la lengua. Leonard León salió al frente para desmentir la versión que será papá por tercera vez, tal como dejó entrever su expareja y madre de sus dos hijos Karla Tarazona. Sostuvo que está dedicado al cien por cien al Grupo América y acaba de lanzar el nuevo tema ‘20 veces’, por lo que no desea enfrentamientos con nadie.

“No voy a ser papá. Espero que se dé lo más pronto posible porque sí me gustaría tener un bebé en mis brazos. Más aún ahora que paso por una etapa linda de mi vida”, contó a Karibeña y destacó que ahora sí tiene a una mujer a la que ama y con quien desea formar una familia.

“Tanto ella como yo queremos ser papás. Ya es hora que tenga un leoncito o leoncita, antes que se me pase el tren. Ya va a ver que cuando menos piensen seré papá nuevamente. Y más aún con la mujer indicada, o sea la que amo. El día que venga un nuevo bebé en camino se lo diré a todos porque sería más que feliz. Porque nosotros sí somos felices no como otros”, remarcó el cantante de cumbia.

Sobre Karla Tarazona, afirmó que no desea verse enfrentado y sostuvo que no estuvo al tanto de sus últimas declaraciones que dio en el programa ‘Beto a saber’ sobre él. “No hablo de ella. Mi vida está dedicada a la música y nada más. No hablo de otras personas solo me dedico a lo mío”, finalizó. (K.Cabrera)