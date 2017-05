Leslie Castillo quiere ser mamá

La expareja de Mauricio Diez Canseco, Leslie Castillo, contó que se encuentra alejada de los temas de farándula porque está dedicada a vivir su felicidad junto a su actual pareja, con quien piensa tener prontamente una hermosa niña. “Mi relación está bien, aparte que es muy formal. Estoy practicando para ser mamá”, contó Leslie.

¿Quieres tener un hombrecito o mujercita?

Mujercita, por eso estoy alejada de todos los problemas, escándalos, no quiero saber nada de mis ‘ex’ que se mueran, a no mentira no puedo decir eso, es broma todo tranquilo.