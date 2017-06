Leslie Castillo sobre Karla Tarazona: “Es loca y celosa”

Aunque hace tiempo no se le veía en los programas de espectáculos, Leslie Castillo reapareció frente a cámaras y disparó contra Karla Tarazona, tras tildarla de ‘loca’, además la acusó de haberla maltratado verbalmente. “No he llorado una vez, lloré veinte veces. Con eso te digo todo”, expresó ante las cámaras de ‘Amor, amor, amor’. La modelo, a la que también se le involucró en el pasado con Christian Domínguez, mientras era aún pareja de Karla Tarazona, negó cualquier tipo de romance entre ambos. “Lo han malinterpretado. Yo dije que él era muy amigo mío y siempre lo iba a apoyar en todo. Aparte, imagínate, la otra me mataba…. con lo celosa que era, me mataba”, lanzó su artillería contra la animadora de cumbia. Asimismo, sobre la época en que coincidió en la conducción del desaparecido ‘Hola a todos’ con Domínguez, Leslie refirió que no recibió un buen trato de parte de Karla. “Él estaba pendiente de que ‘la otra persona’ (refiriéndose a Karla) no me cortara el micro. No sé si sea envidia. Yo creo que más eran celos profesionales… y también celos de la vida real (risas)”. No obstante, dejó en claro que ella siempre apoyará al ‘wachimán’ y hasta lo felicitó por haber terminado esa relación. “A mí no me importan lo que digan sus ‘ex’, porque son personas que actuaron mal”, dijo. “¿Karla actuó mal?”, le preguntaron. “No sé ni me importa esa huev…. Lo mejor que pudiste hacer es haberte separado, querido Christian”, aseveró con una notoria sonrisa.