Leslie Shaw contó los detalles del TERROR que vivió durante el asalto a su carro

Leslie Shaw no tiene tiempo para lamentarse. La cantante, a pesar del mal momento que vive, decidió hablar con los medios y dar testimonio de lo que vivió durante el robo a su auto.

“Yo no me baje del carro, estaba dentro. Ellos han entrado (a la cochera) han logrado agarrar la reja para que no se cierre, han entrado (al auto), me han apuntado con una pistola y mi primera reacción fue tocar el claxon y gritar.” relató durante la conferencia.

Agradeció a Dios porque estos hombres no le dispararon ni le hicieron nada a sus padres. También dio gracias porque está viva para seguir trabajando en sus proyectos musicales.

“Lamentablemente lo que me ha pasado a mi le pasa a muchas personas todo el día. A cualquiera le pasa, es horrible la inseguridad que estamos viviendo” reflexionó al final de la inseguridad que vive la ciudad y de la cual le tocó ser víctima.

Leslie Shaw aprovecho también para lanzar su nuevo videoclip con la disquera internacional Sony Music.