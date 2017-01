Leslie Shaw: “El “Chato” está quemado y yo sigo solterita”

La cantante Leslie Shaw festejó el Año Nuevo trabajando en la fiesta “Mintaka” en el Hotel Pinamar en Zorrito (Tumbes), cantando su tema “Decide” y en media presentación los asistentes pedían a gritos que quemen en muñeco del “chato” Hart.

“Qué me has traído, ¡No! ¿Qué es eso?… De tamaño está bien, pero no los músculos (ríe)… ¿que lo queme? No, pobrecito. Después, a escondidas, hay prensa aquí y van a decir que estoy despechada o loca”, comentó Leslie.

Por último sostuvo que Krayg Peña sólo es su amigo y que ella sigue sola: “Ya está quemado y por si acaso, estoy solterita”.

