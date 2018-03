Leslie Shaw : “Mario me tiene miedo”

La cantante y actriz, Leslie Shaw, se pronunció sobre la ausencia de su ex pareja, Mario Hart, en ‘Combate’, justo el día que ella asistió al programa para promocionar su nuevo tema ‘Si me ves con alguien’. Para la rubia el ‘Chato’ le tiene “miedo” por eso se le corre.

“Yo fui a presentar mi canción, me invitaron para ser jurado y fui con toda la disposición, yo he ido muchas veces y me han tratado súper bien, no pensé que iba a incomodar a nadie”, indicó la artista.

“Tendrá miedo que le diga sus verdades supongo. Yo no tengo ningún problema, dirá: ‘la Leslie me va a decir…’ (Risas) yo no tengo pelos en la lengua, yo digo lo que pienso”, agregó.

Asimismo, Leslie calificó de poco profesional la actitud del corredor de autos. “Es tu centro de trabajo, chamba es chamba”, comentó la intérprete de ‘Loco’. Recordemos que Hart es co-conductor en el reality de ATV, y si asistía al programa tenía que entrevistar a su ex.

De otro lado, la modelo indicó que por el momento está enfocada en su carrera musical, es por eso que ha rechazado algunas propuestas de actuación. Shaw forma parte del ‘Festival Barrio Latino’ junto a Nicky Jam, Farruko, Gente de zona, Nacho, De La Ghetto, Abraham Mateo y Piso 21, que se realizará el próximo 28 de abril en el Club Cultural de Lima en Chorrillos.(J.Aspilcueta)